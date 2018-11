Condanne pesanti alla banda nigeriana che schiavizzava connazionali

Catalogna - chiesti pesanti Condanne : 14.22 pesanti richieste da parte della Procura di Barcellona nei confronti dei separatisti della Catalogna. Per il vicepresidente della Generalità,Junqueras, l'ufficio del procuratore ha chiesto 25 anni di carcere per i crimini di ribellione e appropriazione indebita. 17 anni per i suoi collaboratori Sa'nchez, Cuixart, e Forcadell. Per la dirigenza dei Mossos, 11 anni al capo della milizia regionale,Trapero, accusato di ribellione come per ...