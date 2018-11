Come leggere la busta paga : scatti - ferie e trattenute Irpef Cedolino : la simulazione : Saper le voci del Cedolino: ecco una simulazione elaborata da Centurion payroll service per un impiegato. Come si calcolano le trattenute Irpef

Il cedolino NoiPA : Come leggere le sue sezioni - guida illustrata : Il cedolino NoiPA elettronico è a disposizione di tutti i dipendenti della PA: ma come leggere tutte le sezioni da cui è composto? Lo stesso portale ha messo a disposizione una guida in formato pdf illustrata, in cui mostra nel dettaglio il significato delle varie voci del cedolino. Ricordiamo che fanno capo a NoiPA circa un milione e mezzo di dipendenti. La struttura del cedolino NoiPA è standard e si divide in 2 pagine principali. La prima ...

Ecco Come leggere la dimensione strategica della Conferenza di Palermo : Politica estera statunitense che, solo grazie alla lotta al "terrorismo", sta inondando l'Africa e i confini della Ue di droni, reti satellitari e basi militari per chiudere la stessa Ue, ...

Rileggere I viaggi di Gulliver Come fosse un travel blog : Ammetto di essermi approcciato a questo libro con una certa riserva. La parte pedante di me, una parte piuttosto considerevole, mi ha da sempre tenuto lontano da operazioni simili, a partire da un certo tipo di manualistica riduzionista fino ad arrivare appunto alle varie rivisitazioni in chiave pop di opere importanti. Ho sempre sostenuto, insomma, che se qualcuno dovesse ritenere pesanti le opere di Dostoevskij, Dante e alcune volte persino di ...

«Weird» e «Eerie» Come leggere i due volti della paura : Massimiliano Parente Che cos'è il weird? E che cosa l'eerie? Sembrano parole astruse, ma sono due concetti usati dalla critica accademica per definire qualcosa che nella letteratura e nel cinema ci ...