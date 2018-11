Come installare Linux da USB

Come installare Alexa in un telefono del ‘900 : (Foto: Grain design) Da qualche settimana ormai Amazon è finalmente riuscita a portare anche in Italia i suoi altoparlanti intelligenti della serie Echo. Sia da noi che negli Stati Uniti i dispositivi sono disponibili in più declinazioni e tipologie, ma tutti condividono un look moderno che potrebbe non andare a genio a un pubblico più tradizionalista. Ecco perché l’artigiano statunitense Dick Whitney ha pensato di reinventarli portando ...

Come disinstallare app su iPad : Sappiamo che Apple non permette ai possessori di iPhone, iPad e iPod touch di ampliare lo storage interno tramite micro SD, quindi può capitare di rimanere accorto di memoria nel momento in cui si vuole leggi di più...

Come installare Kodi Su Fire TV Stick – Metodo Più Semplice : Come scaricare Kodi su Fire TV Stick. Come Installare Kodi su Fire TV Stick. Kodi per Fire TV Stick download e installazione: guida completa. Kodi su FireStick (o Fire TV Stick): download e installazione A grande richiesta, oggi vediamo insieme Come fare per scaricare e Installare Kodi su FireStick (Fire TV Stick di Amazon). Grazie alle nostre […]

Come installare app su smartwatch : Negli ultimi mesi abbiamo visto Come il settore degli smartwatch è cresciuto parecchio poiché sempre più produttori si stanno interessando a questo tipo di prodotto. Ciò ha permesso a tantissimi utenti di portare al polso leggi di più...

Come installare il Launcher del Pixel 3 su altri Android : Il nuovo Launcher dei Pixel 3 e Pixel 3 XL è stato ulteriormente cambiato e migliorato. Ecco Come installarlo su altri dispositivi Come installare il Launcher del Pixel 3 su altri Android I Pixel 3, usciti solo ieri, ha introdotto sulla versione di Android installata al lancio oltre che un aggiornamento complessivo della grafica anche alcune chicche della applicazioni […]

Come installare l’applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android : La nuova app Fotocamera dei Pixel 3 e Pixel 3 XL è davvero fantastica permettendo di scattare foto incredibili. Ecco Come installarla su altri dispositivi Come installare l’applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android I Pixel 3, usciti solo ieri, ha introdotto sulla versione di Android installata al lancio oltre che un aggiornamento complessivo della grafica […]

Ecco Come installare il Play Store sul nuovo Amazon Fire HD 8 : Avete intenzione di installare il Play Store di Google sul vostro nuovo Amazon Fire HD 8? Semplice, basta seguire un paio di passaggi e avere a portata di mano i giusti file APK e il gioco è fatto. Questa guida vale per il Google Play Store basato su Android Nougat. L'articolo Ecco come installare il Play Store sul nuovo Amazon Fire HD 8 proviene da TuttoAndroid.

Come installare macOS Mojave da chiavetta USB : Mojave è la nuova versione di macOS distribuita da Apple qualche giorno fa. Ecco Come installarla utilizzando una chiavetta USB Come installare macOS Mojave da chiavetta USB macOS Mojave è il nuovo sistema operativo di Apple che porta con se tantissime novità dal Finder, alle nuove funzionalità Pile, editor PDF basilare integrato e molto altro. […]

Come installare macOS Mojave da USB : Dopo una fase di beta test durata circa 3 mesi, finalmente Apple ha annunciato l’ultima versione del suo sistema operativo macOS chiamata Mojave esattamente il 24 settembre 2018. La nuova release porta con sé delle leggi di più...

Come Cambiare Numero Di Telefono Su Telegram Senza Disinstallare : Devi Cambiare il Numero di Telefono su Telegram ma non vuoi Disinstallare il programma? Vuoi Cambiare Numero su Telegram Senza perdere contatti, chat e messaggi? Cambiare Numero Telefono su Telegram Senza perdere chat e messaggi Indipendentemente dal motivo, hai bisogno di Cambiare il Numero di Telefono associato a Telegram? Hai bisogno di continuare ad usare Telegram ma nel contempo devi […]

