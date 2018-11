Cloris Brosca oggi Che fine ha fatto la zingara di ”Luna Park”

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 novembre 2018) Lade “La luna nera” è entrata nell’immaginario comune e ha conquistato generazioni di spettatori italiani. Dopo essere scomparsa per diversi anni è riapparsa sul piccolo schermo, ospite di ”Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio in onda la domenica sera su Rai Uno.deve la sua fortuna proprio al personaggio interpretato dal 1994 al 2002. Durante ogni puntata due coppie di concorrenti si sfidavano cimentandosi in diverse prove liberamente ispirati al Luna Park e alle fiere per raggiungere il montepremi finale. L’ultimo ostacolo da affrontare era la temibilesottoponeva ai concorrenti una serie di indovinelli in rima ognuno legato a una delle carte dei tarocchi e una volta indovinata la risposta si poteva raddoppiare il bottino guadagnato fino a quel momento. Ma se lo sfortunato concorrente sceglieva una carta che ...