Claudio Amendola infarto sul set di Nero a metà | la moglie lo ha salvato

(Di lunedì 19 novembre 2018)ha avuto qualche tempo fa un. Quello che non tutti sanno è che l’attore si è sentito male sul set di, la nuova fiction di Rai Uno. Dunque il romano ha rischiato di non prestare più il volto al personaggio dell‘ispettore Carlo Guerrireri. Tutto è accaduto a Roma, a poche settimane dal primo ciak della serie.era appena rientrato a casa quando ha cominciato a sentire strani dolori e a respirare a fatica. Per fortuna accanto a lui c’era laFrancesca Neri, che ha subito portatoin ospedale. “Appena mi hanno visto i medici del reparto di cardiochirurgia non hanno perso un secondo. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma e poi mi hanno trasferito di corsa nella sala rossa. Per fortuna l’è stato piccolo: non c’è stato bisogno di operarmi”, ha spiegato il 55enne al settimanale Di Più Tv.è rimasto sotto osservazione per tutta la notte, sorvegliato dallaFrancesca Neri. Dopo prelievi, analisi e controlli,ha firmato per essere dimesso dall’ospedale. Nonostante le insistenze di Francesca e dei medici, la star de I Cesaroni ha chiesto di tornare a casa e riposarsi circondato dalla famiglia. Una settimana dopo l’è ritornato sul set di, dove recita accanto a Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Sperduti. E tra un ciak e l’altro, l’attore non si è risparmiato nelle scene d’azione. “Ho fatto tutto quello che il regista Marco Pontecorvo mi ha chiesto, facendo attenzione a non sforzarmi troppo”, ha puntualizzato il figlio di Ferruccio