Civitanova-Modena | Champions League volley 2019 | programma | orario e tv

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena perde 3-2 con Civitanova una gara infuocata : gara infuocata fra Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Banca Civitanova: gli ospiti si impongono 2-3 Un PalaPanini sold-out con 5mila spettatori accoglie la gara tra L’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Cucine Lube Banca Civitanova in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. Prima della gara il Dg di Modena Andrea Sartoretti omaggia l’ex gialloblù Bruno al centro del campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : ottava giornata. Perugia prosegue la fuga - Civitanova espugna Modena! : Oggi pomeriggio si è completata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley che era ripartito con il successo di Vibo Valentia contro Padova nell’anticipo del sabato. Perugia prosegue la propria fuga in testa alla classifica (3 punti su Civitanova che ha giocato una partita in più e 6 lunghezze su Modena), i Campioni d’Italia infilano l’ottavo successo consecutivo espugnando ...

Volley – Cantagalli e Anzani in coro : “Modena sui livelli di Perugia. Civitanova? Lavoriamo duro per vincere” : Coach Cantagalli e Simone Anzani sulla stessa lunghezza d’onda in vista della sfida tra Modena e Civitanova: gli emiliani ‘quasi’ a livello di Perugia, lavorano duro in vista della sfida di domenica Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match con Cucine Lube Civitanova, protagonisti il Vice Coach Luca Cantagalli e Simone Anzani. Queste le parole di ...

Volley - SuperLega 2018-2019 ottava giornata. Modena o Civitanova : chi è l’anti-Perugia? : Modena o Civitanova, chi si prende il secondo posto? E’ una sfida stellare e incertissima quella che va in scena domenica al PalaPanini tra le due alternative alla capolista Perugia nella lotta alla conquista dello scudetto. Entrambe le squadre in campo hanno subito una sola sconfitta finora, proprio contro la capolista Perugia, anche se il cammino è stato piuttosto accidentato con un paio di prestazioni al di sotto delle aspettative, esclusa ...

Volley - SuperLega : ottava giornata. Modena-Civitanova - chi è l’anti Perugia? Block Devils facili - spicca Trento-Verona : La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di Volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : settima giornata. Perugia batte Modena e va in fuga! Vincono Civitanova e Trento : Perugia tenta la fuga dopo sette giornate di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Modena per 3-1 nel big match che segna il giro di boa del girone d’andata e ora possono già vantare quattro punti di vantaggio sui Canarini che si sono dovuti arrendere al PalaBarton: lo scontro diretto è stato estremamente combattuto nei primi tre parziali dove le due squadre si sono sostanzialmente ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : sesta giornata. Perugia e Modena caterpillar - Civitanova si salva a Monza : Oggi si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Secondo turno infrasettimanale che ha espresso verdetti importanti: Perugia e Modena confermano la propria imbattibilità e si presentano separate da un punto allo scontro diretto, Civitanova si distacca ulteriormente mentre Trento risponde ancora presente. Perugia si è imposta con grande autorevolezza sul campo di Vibo Valentia ...

Pallavolo – I biglietti di Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani : I tickets per Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani Inizierà domani mattina alle 9 la vendita dei biglietti per la gara che vedrà di fronte il prossimo 18 novembre Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. I biglietti saranno disponibili solamente sul sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, non sarà effettuata vendita presso gli uffici del PalaPanini.L'articolo Pallavolo ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quinta giornata. Perugia e Modena volano con Leon e Zaytsev - Civitanova-Trento 3-2 : Oggi pomeriggio si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Siamo nel bel mezzo di un tour de force visto che si è giocato giovedì e poi le squadre torneranno in campo tra tre giorni per un nuovo turno infrasettimanale. Perugia si conferma al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Modena, spettacolo nel big match tra Civitanova e Trento dove non sono ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

