“Ci sono due coccodrilli…” Il negozio si mobilita per il bimbo in lacrime E il coretto

Cosa succede a Parma? Lizhang rivuole la maggioranza del club : “Ci sono state azioni non legali” : Parma al centro di una querelle legata alla proprietà: “Nuovo Inizio” e Lizhang si stanno dando battaglia a suon di comunicati La querelle societaria a Parma sembra non essere terminata. I tifosi ne hanno decisamente abbastanza dopo anni di scenari incredibili, ma sembra proprio che saranno costretti a vivere un’altra pagina quantomeno ‘strana’ della vita della società emiliana. Jiang Lizhang è infatti passato ...

Gf vip news - Maurizio Battista : “Ci sono alcuni concorrenti intoccabili” : Maurizio Battista è stato ospite di Ultime dalla casa, programma in onda su Mediaset Extra e dedicato al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality show ha cercato di svelare gli altarini e alcune dinamiche che si sono create all’interno della casa. Il comico ha rivelato che secondo lui ci sono alcuni concorrenti intoccabili, che hanno creato un gruppo coeso e non si nomineranno mai. Questi concorrenti, sempre secondo ...

Orrore a Napoli - donna in Ospedale sommersa di formiche : “Ci sono i Nas” [VIDEO] : I Carabinieri del Nas hanno effettuato una prima ispezione presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per mettere in atto le verifiche e acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sull’episodio segnalato dalla stampa con un video in cui si vede una paziente allettata e intubata ricoperta dalle formiche. Lo annuncia, in una nota, il ministro della Salute, Giulia Grillo. “La stanza del reparto di Medicina, al secondo ...

F1 - Leclerc e le rivelazioni su Verstappen : “Ci sono già stati scontri finiti un po’ male tra me e lui” : I due giovani piloti si sono incontrati all’epoca dei kart, ingaggiando duelli durissimi che potrebbero riproporsi nel corso della prossima stagione Entrambi giovani, entrambi veloci. Max Verstappen e Charles Leclerc sono pronti a sfidarsi nella prossima stagione, uno guiderà la Red Bull e l’altro la Ferrari: due monoposto costruire per vincere, insieme alla Mercedes. Photo4/LaPresse In passato i due hanno già avuto modo di ...

Elisa Isoardi single. Matteo Salvini : “Ci sono tanti stronz…” : Matteo Salvini e Elisa Isoardi: l’ultima frecciatina di lui Giorni fa Elisa Isoardi, con una foto pubblicata su instagram insieme a Matteo Salvini in camera da letto, ha annunciato la fine della loro storia d’amore. Un annuncio che ha fatto molto discutere. Difatti, inutile negarlo, proprio quell’immagine ha creato un bel subbuglio mediatico. Il motivo? Era un loro momento intimo, che probabilmente Matteo Salvini non avrebbe ...

USA - entra in un bar e si mette a sparare sui clienti : “Ci sono molti feriti - anche un agente” : Un uomo "con la barba e vestito di nero" ha aperto il fuoco all'interno del BorderLine bar&grill di Thousand Oaks, in California, poco prima di mezzanotte (ora locale), mentre si teneva una festa universitaria. Ci sono almeno una ventina di feriti, ma si parla anche di morti. In corso l'operazione di polizia.Continua a leggere

USA - entra in un bar e si mette a sparare sui clienti : “Ci sono diversi feriti” : Un uomo "con la barba e vestito di nero" ha aperto il fuoco all'interno del BorderLine bar&grill di Thousand Oaks, in California, poco prima di mezzanotte (ora locale), mentre si teneva una festa universitaria. Ci sono almeno una ventina di feriti, ma si parla anche di morti. In corso l'operazione di polizia.Continua a leggere

USA - entra in un bar e si mette a sparare sui clienti : “Ci sono diversi morti” : Un uomo "con la barba e vestito di nero" ha aperto il fuoco all'interno del BorderLine bar&grill di Thousand Oaks, in California, poco prima di mezzanotte (ora locale), mentre si teneva una festa universitaria. Ci sono almeno sette feriti, ma si parla anche di morti. In corso l'operazione di polizia.Continua a leggere

Dissesto - Conte : “Ci sono 900 milioni in tre anni. Ischia? Decreto prevede che se ci sono vincoli - le case vanno demolite” : Il governo ha già pronti 900 milioni di euro per il prossimo triennio per intervenire contro il Dissesto idrogeologico. Parola del premier Giuseppe Conte, impegnato nel question time alla Camera. Le opposizioni premono sul tema, dopo i danni del maltempo e con il Decreto Genova al centro delle polemiche per la concessione del condono per gli immobili danneggiati dal terremoto del 2017 a Ischia. E sul punto il premier precisa che laddove per le ...

Tumore al seno : “allodole” o “Civette”? Alcune donne sono meno a rischio : Uno studio presentato durante la conferenza sul cancro che si chiude oggi a Glasgow ha rilevato che le donne che si svegliano presto al mattino (le “allodole“) e non fanno le ore piccole, sono più protette dal cancro al seno e incorrono in un rischio di ammalarsi di questo Tumore del 40% inferiore rispetto alle donne che si svegliano e vanno a letto tardi (le “civette“). La ricerca dell’università di Bristol si è ...

Asia Argento e Fabrizio Corona sono fidanzati : “Ci dipingono come dannati”. Lo scoop e la foto del bacio su Chi : Tenetevi forte: Asia Argento e Fabrizio Corona si sono fidanzati. “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui”, rivela Asia Argento in una clamorosa un’intervista verità a Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre. Il ...

Var - Gravina sulla tecnologia : “Ci sono margini di miglioramento - classe arbitrale è un’eccellenza” : Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno la situazione Var: “Quando si fa ricorso alle innovazioni tecnologiche, l’Italia è all’avanguardia. Ci sono margini di miglioramento, ora esiste un protocollo stabilito dall’Ifab e gli arbitri si stanno attenendo a questo: ciò implica una discrezionalità, delle valutazioni, e si possono ...

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia “Ci sono troppe case abusive” : Nel Palermitano, a Casteldaccia, dove sono morte 9 persone, il fiume Milicia era esondato già altre volte, ma non ha mai fatto paura come ieri notte: “Altre volte le acque del fiume hanno invaso le strade ma mai era accaduta una cosa del genere,” raccontano i residenti del Comune. Alcuni dicono: “Siamo vivi per miracolo, per un caso“, mentre altri ammettono che nell’area “ci sono troppe case abusive“, e ...

Juventus-Cagliari - Maran : “Ci sono mancati episodi” : Juventus-Cagliari, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “DAZN”, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della partita persa per 3-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus: Siete stati penalizzati dagli episodi? “Quando si viene qui si deve fare sempre una grande partita. Per fare risultato ci devono essere episodi. Purtroppo non ci sono stati, eravamo […] L'articolo Juventus-Cagliari, Maran: ...