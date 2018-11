Chi è Alessandro Casillo | baby star di Io Canto e nuovo concorrente di Amici

dilei

(Di lunedì 19 novembre 2018) 22 anni, tanta grinta e la voglia di ricominciare:è l’exdi Iodi. A 22 anni il giovane cantante ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto, fra programmi televisivi e dischi. A 14 anni ha raggiunto il successo grazie alla seconda edizione di Iocon Gerry Scotti, entrando nel gruppo Gimme Five, da cui è emerso come solista grazie al favore del pubblico. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo EP intitolato Raccontami chi sei, con ben cinque brani. In seguito ha partecipato alla terza edizione di Io, in cui ha trionfato in sette puntate su dieci, vincendo anche il premio messo in palio dalla fondazione Mike Bongiorno Bravo Bravissimo. Nel 2012 ha preso parte a Sanremo Giovani, dove ha vinto con il brano È vero (che ci sei), seguito dal singolo Sì lo so.si è anche esibito sul palco di fronte ...