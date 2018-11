Che tempo che fa contro L' isola di Pietro | share | testa a testa serratissimo tra Fabio

Ascolti tv 18 novembre : Che tempo che fa vince con quasi quattro milioni di spettatori : Il talk show di Rai1, Che tempo che fa, ha vinto il prime time di domenica 18 novembre, arrivando a sfiorare i quattro milioni di telespettatori grazie a un episodio con ospiti Giorgia e Leonardo Pieraccioni. Battuta così la fiction con Gianni Morandi L’isola di Pietro 2 che ha comunque raggranellato oltre tre milioni e mezzo di spettatori, facendo così segnare il proprio record stagionale. Ascolti tv domenica 19 novembre, la prima ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto umilia Fabio Fazio e la leghista con una sola frase : 'È come se...' : Uno schiaffo alla Lega e, per farla pari, una umiliazione per Fabio Fazio . A Che tempo che fa il consueto monologo satirico di Luciana Littizzetto si colora delle consuete venature eccessive. La ...

Allerta Meteo - ecco il Ciclone Che “spacca” l’Italia : freddo e neve al Nord - caldo scirocco - temporali e grandine al Sud : 1/33 ...

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse anChe a Codrongianos e Sorso : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. scuole chiuse a Codrongianos e Sorso, in provincia di Sassari, parchi off limits a ...

Maltempo e crollo termico : prima nevicata a Cortina - fiocchi anChe ad Aosta [GALLERY] : 1/5 Cortina ...

Anticipazioni Che fuori tempo Che fa - ospiti lunedì 19 novembre 2018 : Nuovo appuntamento con “Che fuori tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio: ecco le Anticipazioni della puntata di lunedì 19 novembre 2018 Torna “Che fuori tempo che fa“, lo spin-off di “Che tempo che fa” trasmesso il lunedì in seconda serata su Raiuno. Padrone di casa Fabio Fazio pronto ad accogliere nuovi protagonisti intorno al tavolo del programma. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti della puntata di lunedì 19 novembre ...

Allerta Meteo Estofex - il “Ciclone di Neve” porta anChe forte scirocco al Sud : violenti temporali - grandine e tornado nelle prossime ore : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha appena lanciato un pesante avviso per alcune parti dell’Italia. Livello di Allerta 1 e 2 per alcune parti del Mediterraneo centrale per alluvioni lampo (soprattutto nella metà settentrionale) e per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento, in particolare per la metà meridionale. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, ...

Che tempo che fa - la cartomante della Luna nera Cloris Brosca in studio da Fabio Fazio : com'era e com'è oggi : Che fine ha fatto Cloris Brosca , la famosissima 'zingara' cartomante della Luna nera lanciata negli anni Novanta dallo show di Raiuno Luna Park ? Fabio Fazio l'ha invitata in studio a Che tempo che ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e lo sfregio a Pippo Baudo dietro le quinte : 'In questa foto io e...' : Bel modo di trattare Pippo Baudo , ospite d'onore di Che tempo che fa . Domenica sera, dietro le quinte del programma di Fabio Fazio su Raiuno, Luciana Littizzetto ha preso a braccetto il decano dei ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati Auditel 18 novembre 2018 : Quinta sfida fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2. Chi ha vinto, questa volta, secondo gli Ascolti tv ieri, 18 novembre 2018? Fino ad ora, così come accaduto anno scorso, Gianni Morandi è sempre riuscito a trionfare su Fabio Fazio. Quanti telespettatori hanno seguito Massimo Giletti con Non è L’Arena su La7 o Le Iene su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata di ieri. Ascolti tv ieri, 18 novembre 2018 +++ Ascolti TV IN ...

Maltempo Sassari : fake news smentisce allerta meteo - “qualChe sciacallo ha messo in giro un post falso” : Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha firmato ieri un’ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, in cui è in vigore l’allerta meteo “arancione” diramata dalla protezione civile regionale, ma poco dopo qualcuno ha postato su Facebook una presunta “smentita ufficiale” della chiusura delle scuole che sembrava essere stata scritta dallo stesso sindaco: nel falso post si faceva riferimento a un ...

Che tempo CHE FA 2018/ Da Giorgia a Pippo Baudo - canzoni - tv e ritorni al passato - IlSussidiario.net : Nuova puntata per Che TEMPO che fa, il talk show di Rai 1 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ospiti, tra gli altri, Giorgia, Pieraccioni e Pippo Baudo.