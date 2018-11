Centenario della Comunanza Agraria di S Eraclio

Asinara isola d’Europa : concluso il convegno sulle celebrazioni del Centenario della I Guerra Mondiale : Identità, nazioni e minoranze nell’Europa di ieri e di oggi, per capire come sono nate alcune situazioni di crisi che ancora agitano il vecchio continente. Si tratta di eredità del crollo degli Imperi centrali, usciti sconfitti dalla Prima Guerra Mondiale. L’Europa dopo un secolo rimane un sogno? È stato questo il tema della seconda giornata del convegno “L’Asinara isola d’Europa”, organizzato dal Comune di Stintino al Museo della ...

L’Asinara luogo di incontro tra popoli : al via il convegno che chiude le celebrazioni per il Centenario della I Guerra Mondiale : Studi, libri e documenti inediti, testimonianze che raccontano la storia dell’Asinara, dei profughi e dei prigionieri che sull’isola trascorsero gli ultimi, tristi anni del primo conflitto Mondiale. In 27 mila arrivarono, trasportati con le navi da Valona dopo la lunga marcia della morte partita dalla Serbia, e in oltre 7mila trovarono la morte nei campi allestiti tra le pianure e le colline dell’isola. Sono stati tanti e di ...

Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale - Macron : “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico - malattie e ignoranza” : “Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ...

Centenario Governo Nitti. Intervento del presidente della Fondazione Nitti : E altre personalità di spicco della politica, dell'economia, della società civile e della cultura. Senza dimenticare la presenza degli eredi della famiglia Nitti, un ceppo cosmopolita, visto che in ...

11-11 : Memories Retold è disponibile per PS4 - Xbox One e PC in occasione del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che 11-11: Memories Retold, un'esperienza narrativa ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e creata in collaborazione con Aardman e DigixArt, è ora disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC.11-11: Memories Retold è un'emozionante avventura sulla vita nella Prima Guerra Mondiale in entrambi gli schieramenti del fronte. Infatti, i giocatori controlleranno sia Harry, un giovane fotografo canadese ...

Lecco - le celebrazioni per il 4 Novembre e il Centenario della fine della Grande guerra : Lecco, 2 Novembre 2018 " Per festeggiare il 4 Novembre , Giornata delle Forze armate e del Combattente, dell'Unità nazionale, del Decorato al valor militare e dell'Orfano di guerra, che tra l'altro ...

Spotorno : Al via le celebrazioni per il Centenario della fine della prima guerra mondiale : Iniziano con l'evento di sabato 3 novembre alle ore 16 presso la Sala Convegni Palace le celebrazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale a cura dell'Assessorato alla Cultura del ...

Cinemazero celebra il Centenario dell'armistizio della Grande Guerra : Erano le 18.39 del 3 novembre del 1918 quando a Villa Giusti dell'armistizio i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono per firmare l'armistizio, atto che fece entrare in vigore il ...

Astrofisica : Angelo Secchi e il suo tempo - un dibattito pubblico nel 2° Centenario della nascita del grande scienziato italiano : Il gesuita Angelo Secchi di cui cade il bicentenario della nascita (Reggio Emilia, 28 giugno 1818 – Roma, 26 febbraio 1878) è uno dei più importanti astrofisici della storia ed è considerato il fondatore della meteorologia italiana. Fu per 30 anni direttore dell’osservatorio del Collegio Romano, costruito su suo impulso sopra la falsa cupola della chiesa di Sant’Ignazio. Il suo nome è anche associato alla definizione del Meridiano di ...

Le manifestazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale a Vasto : Gli eventi, di notevole levatura, comprendono mostre, convegni, dibattiti, spettacoli bandistici e concerti, che sono stati organizzati anche grazie alle associazioni, alle scuole, i cori cittadini e ...

Centenario della fine della Prima guerra mondiale - gli appuntamenti a Vasto : Gli eventi, di notevole levatura, comprendono mostre, convegni, dibattiti, spettacoli bandistici e concerti, che sono stati organizzati anche grazie alle associazioni, alle scuole, i cori cittadini e ...

Comunicazioni : Centenario franchettiano e marcia della pace : Erano in 100mila, 10mila giovani, scuole, volontariato, il mondo laico e cattolico, quando la gente sfila per la pace per decenni, cambiano i tempi ma la pace serve anche adesso: accoglienza, ...

Serie A Story - 1999-00 : è l’anno della Lazio. Scudetto - Coppa Italia e Supercoppa Europea nella stagione del Centenario : La stagione 1998-99 è stata una delle più avvincenti della storia del campionato di Serie A, soprattutto in una lotta Scudetto equilibrata sino all’ultimo: per questo motivo gli esperti di calcio nell’estate 1999 hanno cominciato a usare l’espressione sette sorelle per definire le big del calcio Italiano. Mai come allora, infatti, stabilire una candidata numero uno per la vittoria del campionato 1999-2000 fu compito più arduo. Il Milan, con ...

Serie A Story - 1999-00 : è l’anno della Lazio. Scudetto - Coppa Italia e Supercoppa Europea nella stagione del Centenario : La stagione 1998-99 è stata una delle più avvincenti della storia del campionato di Serie A, soprattutto in una lotta Scudetto equilibrata sino all’ultimo: per questo motivo gli esperti di calcio nell’estate 1999 hanno cominciato a usare l’espressione sette sorelle per definire le big del calcio Italiano. Mai come allora, infatti, stabilire una candidata numero uno per la vittoria del campionato 1999-2000 fu compito più arduo. Il Milan, con ...