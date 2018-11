Cattedrale vegetale | superperizia per capire le ragioni del crollo

ilgiorno

: Cattedrale Vegetale, Italian artist Giuliano Mauri - AglloMuniz : Cattedrale Vegetale, Italian artist Giuliano Mauri - evavfacchini : Cattedrale Vegetale, Lodi - Ossmeteobargone : RT @ProvinciaTrento: Maltempo #Trentino La furia del vento compromette la metà delle opere di Artesella. Salva la Cattedrale vegetale. L'im… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Lodi, 19 novembre 2018 - La super perizia è in corso. I tecnici incaricati dal Comune sono a lavoro per esaminare le cause deldel 21 ottobre di una ventina delle 108 colonne della...