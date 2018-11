Carne sintetica in vendita negli Usa Via libera da Fda e dipartimento dell' agricoltura

Alimenti - Coldiretti : “No alla Carne sintetica da 3 Italiani su 4” : Tre Italiani sui quattro (75%) che esprimono una opinione giudica negativamente l’arrivo sul mercato di carne ottenuta in laboratorio. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’indagine Ixe’ in riferimento al via libera negli Usa alla vendita della carne sintetica, ottenuta a partire da colture cellulari annunciato dal dipartimento per l’agricoltura statunitense (Usda) e l’Fda). Gli Italiani – sottolinea la Coldiretti – ...