Carceri | un ciclo si è chiuso

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) Sono entrati in vigore, la scorsa settimana, i tre decreti sopravvissuti dell'ambizioso progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario auspicato da Andrea Orlando quando era ministro della giustizia dei governi Renzi e Gentiloni, e sembra essersidefinitivamente unnella storia recente delleitaliane.Quella insolita attenzione emersa improvvisamente a seguito delle ripetute condanne da parte della Corte europea dei diritti umani, per le condizioni di sovraffollamento delle, e quindi per i trattamenti degradanti che ne potevano conseguire, è ormai lontana. Solo un gravissimo caso di cronaca, una tragedia fino a ieri sconosciuta in ambiente penitenziario, la sofferenza di una madre rivolta verso i suoi bambini piccolissimi, ha riportato per qualche giorno l'attenzione su quel mondo separato a cui affidiamo la rimozione del male e delle nostre ...