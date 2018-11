Caos scuola | cattedre vuote e aule a rischio E c' è anche l' incognita pensioni

Scuola - Miur inizia a porre dei limiti al Caos dell’autonomia scolastica sregolata : La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale si torna a parlare di un caso che fece discutere non poco, quello di una docente dell’Istituto Professionale Einaudi di Lamezia Terme che presentò un ricorso ex articolo 700 avverso un’assegnazione cattedre: la professoressa sosteneva l’illegittimità del provvedimento ‘in quanto assunto in totale ...

La pistola contro la prof. E in Francia è Caos scuola : È emerso che i giovani musulmani 'sono tre volte più numerosi degli altri nel difendere una visione assolutista della religione, sostenendo che spieghi la creazione del mondo meglio della scienza'. ...

SCIOPERO SCUOLA - STUDENTI BRUCIANO MANICHINI SALVINI-DI MAIO/ Video - Caos a Torino : la protesta anti-Governo : SCIOPERO mondo SCUOLA, STUDENTI in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:07:00 GMT)

Modica - Caos traffico alla scuola Denaro Papa : il Comune corre ai ripari : Il Comune di Modica corre ai ripari per alleviare il carico del traffico veicolare in occasione degli orari di entrata e uscita dalla nuova scuola Denaro " Papa. Al termine della Consiglio di Istituto ...

SCUOLA/ Concorso dirigenti nel Caos - una soluzione c'è ma la Lega non la vuole : In nessun Paese la scelta dei dirigenti scolastici è così tortuosa. Come venirne fuori? "Bisogna attuare l'autonomia, bandendo concorsi locali", spiega ROBERTO PELLegaTTA (Disal)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "Il Miur recluti prof e dirigenti in pensione per valutare studenti e scuole", di G. Ragazzini e V. VagnoliSCUOLA/ Albo degli abilitati e assunzione diretta dei prof, l'unica via per evitare il collasso, di ...

Scuola - assegnazioni alle classi nel Caos : docenti divisi su comuni diversi : Un vero e proprio caos per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, in un articolo firmato da Carlo Forte, sottolinea il grave disagio a cui sono sottoposti molti docenti, disagio derivante dalla diminuzione del numero degli alunni e dal dimensionamento scolastico che ha portato all’accorpamento di molte scuole in un’unica istituzione scolastica. Ne deriva che ...

Caos scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Scuola - assegnazioni alle classi nel Caos : docenti divisi su comuni diversi : Un vero e proprio caos per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, in un articolo firmato da Carlo Forte, sottolinea il grave disagio a cui sono sottoposti molti docenti, disagio derivante dalla diminuzione del numero degli alunni e dal dimensionamento scolastico che ha portato all’accorpamento di molte scuole in un’unica istituzione scolastica. Ne deriva che ...