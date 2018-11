Caos e disordini in Francia | governo non molla | ' Le accise sulla benzina aumenteranno'

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Ildi Parigi ha rivendicato con forza la scelta di aumentare le, nonostante la protesta di ben 240mila persone. La protesta ha prodotto problemi non indifferenti: i manifestanti infatti si sono riversati su moltissime strade, dalle tangenziali - con conseguenti ingorghi di traffico - alle provinciali, fino alle stradine di campagna. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti e sono stati segnalati 409 feriti, di cui 14 gravi, ed un morto. In un'intervista a Le Parisien, Il ministro dell'Ecologia De Rugy ha dichiarato: ''Siamo stati eletti per risolvere i problemi, quindi dobbiamo uscire dalla trappola delle auto e del petrolio'', lasciando intendere che l'esecutivo andrà avanti mantenendo il punto. Inoltre, a chi chiedeva notizie sulle possibili dimissioni del presidente Macron, De Rugy ha risposto che l'esecutivo è troppo 'giovane' per trarre una ...