Caos all’interno del CIO : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera si autosospende : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera: si autosospende da membro del CIO. Sospettato di avere fabbricato ‘fake news’ contro due funzionari del suo Paese Ahmad Al-Fahad Al-Sabah si è autosospeso a titolo temporaneo da membro Cio e dalla carica di presidente della Commissione di solidarietà olimpica. L’influente sceicco del Kuwait, presidente dei comitati olimpici mondiali (Anoc), è accusato dalla giustizia Svizzera di ...

Anticipazioni - quinta puntata de 'L'allieva 2' : il Caos dell'Allevi e la scelta di Sergio : Il 22 novembre sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 un nuovo appuntamento con la seconda stagione della fiction, "L'allieva 2". Giovedì prossimo infatti andrà imonnnda su Rai 1 a partire dalle 21.20 la quinta puntata della fiction con Alessandra Mastronardi, che vedrà la protagonista Alice indagare sull'omicidio di un giovane americano nel primo episodio intitolato "L'apostolo americano", e sulla morte improvvisa di una musicista nel secondo ...

Gilet Gialli - Francia nel Caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : Un'onda di quasi 300.000 donne e uomini in Gilet giallo, quelli catarifrangenti obbligatori in auto, ha investito la Francia. Una protesta senza capi né portavoce, partita dalle campagne...

Francia nel Caos per i 'gilet gialli' : ... nata spontaneamente sui social network tra una petizione, un video virale, sopra , di una cittadina bretone e una pagina Facebook, si è trasformata in una protesta totale contro la politica del ...

Francia nel Caos per i “gilet gialli” : Parigi. La parola d’ordine era “blocchiamo tutto!”, e oggi, in tutta la Francia, il movimento sociale dei “gilet gialli”, nato in protesta contro il caro benzina (3 centesimi al litro in più per la benzina a partire dal 1° gennaio 2019, 6 per il diesel), è stato protagonista di una mobilitazione ine

La protesta dei gilet gialli blocca la Francia. Caos a Parigi e sul traforo del Monte Bianco : Sono scesi in piazza contro l'aumento delle accise sui carburanti contenuto nella Finanziaria 2019 di Macron e hanno bloccato la Francia. E' salita oltre le previsioni la mobilitazione dei 'giubbini ...

Il Caos a Westminster fa fuggire la Rolls-Royce dall'Inghilterra : Il mondo economico e finanziario inizia a tremare , e c'è chi scalda i motori per prendere la fuga, e pazienza se il ponte sulla Manica non è mai stato costruito. 'Ci sono molti passi da fare e, in ...

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel Caos - gravi danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...