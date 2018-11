Cantù Pesaro | risultato finale 87-90 | streaming video e tv | La spuntano i marchigiani

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Nel posticipo prevale Pesaro : Cantù ko : Il posticipo della settima giornata di Serie A è stato vinto da Pesaro, la squadra marchigiana in trasferta ha prevalso su Cantù Al Palasport Pianella la Victoria Libertas Pesaro vince sull’Acqua Vitasnella Cantù per 90-87. La squadra in trasferta dopo un primo quarto magico si fa rimontare nel secondo parziale di gioco, imponendosi nell’ultima frazione con il punteggio di 25-15. Per soli 3 preziosi punti la franchigia di casa ...