Cambiamento climatico - come le aziende provano a ridurre il loro impatto sull’ambiente : (Foto: Win McNamee/Getty Images) Tutti parlano di anidride carbonica in relazione al Cambiamento climatico. Quello che è meno noto è che dietro l’anidride carbonica, o meglio in relazione alle compensazioni delle emissioni delle aziende, esiste un mercato in rapida crescita strettamente legato all’impegno del mondo del settore privato rispetto a questi temi. In realtà esistono due tipologie di mercato: quello regolato e il volontario. Il mercato ...

Londra - oltre 6mila persone bloccano i ponti : 'Il Cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità e il governo deve agire' : La scienza è chiara, i fatti sono incontrovertibili, ed è inconcepibile per noi che i nostri figli e nipoti debbano sopportare il peso terrificante di un disastro senza precedenti a causa delle ...

Il premio Nobel Steven Chu : 'A causa del Cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone' : Abbiamo incontrato l'ex segretario Usa dell'energia, uno scienziato, per capire come la ricerca e la politica possano agire contro il riscaldamento globale

Il premio Nobel Steven Chu : “A causa del Cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone” : (Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Verona – “Una persona su dieci nel mondo abita a meno di 10 metri di altezza rispetto all’attuale livello del mare: ciò significa che entro un paio di secoli, o anche uno solo a voler essere pessimisti, quelle persone dovranno traslocare da qualche altra parte. Seppur lenta, la potremmo chiamare un’evacuazione globale“. Così ha raccontato a Wired il premio Nobel Steven Chu, che ...

Da Genova la sfida per una Blue Economy contro il Cambiamento climatico nell’Artico e nel Mediterraneo : L’ex Ministro dell’Ambiente, che nel 2007 lanciò l’allarme, intervenendo a Genova al Secondo Forum Internazionale “Cambiamenti climatici. Nuovo Artico, vecchio Mediterraneo: insieme in un insolito destino”, organizzato presso il Palazzo della Borsa dal Milan Center for Food Law and Policy, ha precisato: “Per giorni i media hanno continuato a parlare di ‘ondata di maltempo’ come si faceva negli anni ...

Maltempo e Cambiamento climatico : “Subito un piano nazionale di adattamento” : “Genova città martire del #climatechange e della cementificazione. Subito piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico e per la messa in sicurezza dei territori”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’Ambiente e presidente della Fondazione Univerde, intervenendo a Genova al Secondo Forum Internazionale “Cambiamenti climatici. Nuovo Artico, vecchio Mediterraneo: insieme in un insolito ...

I Cinque Stelle ci ricascano : il Cambiamento climatico è un complotto - o non esiste - : ... vicine ai negazionisti americani come Fred Singer , con cui crescenti ha scritto un libro, ABC della scienza del clima, . Per accreditare le loro tesi hanno richiesto anche la presenza del rettore ...

California : Neil Young perde la casa e attacca Trump - “la vera ragione degli incendi è il Cambiamento climatico” : Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il “cosiddetto presidente Donald Trump” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“. “La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico“, ha scritto Young sul suo sito web: “Eventi ...

South Park ha cambiato idea : il Cambiamento climatico è una cosa seria : Per quanto l'argomento sia ancora faticosamente accettato da buona parte della classe politica americana , e, be', internazionale, , grossa parte dell'opinione pubblica oggi considera l'impatto umano ...

Il professore Lorenzini primo direttore del neonato Centro per lo studio del Cambiamento climatico dell’Università di Pisa : Il professor Giacomo Lorenzini è il primo direttore del neonato Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa. Docente di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, e membro del Senato Accademico, il professore resterà in carica per i prossimi tre anni. La mission del Centro è quella di promuovere, coordinare e svolgere studi ...

Le sfide dello sviluppo e l’impatto del Cambiamento climatico : a Torino torna la conferenza internazionale “Science and the Future 2” : Sono trascorsi cinque anni dal convegno internazionale “Science and the Future. Impossible, likely, desirable. Economic growth and physical constraints”, che si tenne al Politecnico di Torino nell’ottobre del 2013. Quanto in questi cinque anni ci siamo avvicinati ai “futuri desiderabili” delineati allora? Oppure, al contrario, continuiamo a dirigerci a grandi passi verso quei “futuri impossibili” legati al crollo della biosfera del pianeta, già ...

Che cosa è successo con un Cambiamento climatico di 3-4.000 anni fa : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Fra abusivismo edilizio e Cambiamento climatico - cosa è successo secondo gli esperti : 12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismoLa prima cosa che dicono ...

Per i tedeschi il Cambiamento climatico è una questione più importante dei migranti : Oggi i loro cavalli di battaglia sono clima, economia circolare, digitale, mobilità sostenibile, agricoltura bio su larga scala ma anche una apertura controllata ai flussi migratori. Tutto questo in ...