Caldo sconvolgente in Islanda nel weekend | picchi di +18°C a metà novembre! DATI

Caldo sconvolgente in Europa - dov’è finito l’autunno? Temperature di +33°C in Germania - +30°C in Polonia - +26°C in Svezia [DATI] : Continua l’eccezionale ondata di Caldo che sta colpendo l’Europa in questo mese di Settembre: le Temperature sono aumentate sensibilmente nella zona centro/settentrionale del Continente, soprattutto tra Germania e Polonia dove molte località hanno superato il muro dei trenta gradi centigradi con picchi di +33°C in Germania. In Germania, infatti, la colonnina di mercurio ha raggiunto +33°C a Colonia, +32°C a Dortmund, Hannover, ...