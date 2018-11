Calciomercato | Calaiò si rimette in gioco in Serie C | ecco la destinazione

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 novembre 2018) Sono stati mesi durissimi per l'attaccante, il calciatore del Parma era stato inizialmente squalificato per due anni in seguito ai messaggi inviati alla vigilia dell'ultima giornata del campionato diB ai calciatori dello Spezia, poi ridotta e 5 mesi e fino al 31 dicembre 2018. Nella prossima finestra di mercato l'attaccante potrebbersi ine provare a conquistate una nuova promozione,infatti è un importante obiettivo del Monza, la squadra del presidente Berlusconi non sta attraversando un buon momento e ha bisogno di calciatore di categoria superiore. Il calciatore del Parma può rappresentare sicuramente un lusso per laC, la trattativa può andare in porto nel mese di gennaio.