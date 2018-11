Calcio | per Bonaventura stagione finita

Calciomercato Milan - ecco il difensore per Gattuso ed incontro con Raiola : Calciomercato Milan – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e Raiola per il futuro di Ibrahimovic : Dt del Galaxy: "Fiduciosi sul futuro di Ibrahimovic" Ai microfoni di Sky Sport, Jovan Kirovski - direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy - ha confermato l'ottimismo del club sul futuro dello ...

Calcio - stagione finita per Giacomo Bonaventura : il giocatore del Milan si opera negli Stati Uniti - 7-8 mesi di recupero : Una brutta tegola per il Milan e la Nazionale Italiana di Calcio. Il centrocampista Giacomo Bonaventura dovrà operarsi al ginocchio sinistro. Si attendeva l’ufficialità di questa notizia, visto che era noto da diverse settimane che il calciatore rossonero non riuscisse a trovare una soluzione all’infiammazione cronica che lo aveva messo fuori causa già da diverso tempo. Criticità che richiederà dunque un intervento negli Stati Uniti ...

Serie A - tanti stop in nazionale : che problema per il fantaCalcio : L'elenco dei giocatori tornati infortunati dalla pausa nazionali è lunghissimo. Piangono tanti club, per non parlare dei fantallenatori...

L'amore per il Calcio trova spazio a teatro : ... andrà in scena lo spettacolo Storia d'amore e di calcio di e con Michele Santeramo , per gli sportivi dell'Us Città di Pontedera e dell'Oltrera, alla presenza dell'assessore allo sport Matteo ...

Roma - Monchi : 'Marotta all'Inter un bene per il Calcio italiano' : Roma - ' Io sono poco oggettivo perché da quando sono arrivato in Italia ho sempre detto che gli arbitri italiani sono il top e sono un difensore del Var, ma credo che per le prime 12 giornate il ...

Arezzo - Calcio : reagisce agli insulti razzisti. 15enne espulso e squalificato per 5 gare : espulso dove aver reagito agli insulti razzisti e punti con cinque giornate di squalifica. Protagonista un ragazzo 15enne di origine senegalese, calciatore degli Allievi B del Bibbiena, che ha tentato di aggredire alcuni pari età dell’Arezzo Football Accademy. Come ricostruisce la cronaca di Arezzo de La Nazione, il giovane giocatore è entrato in campo nei minuti conclusivi ed è stato preso in giro con insulti a sfondo razzista da alcuni ...

Nuovo scandalo Calciopoli - in 19 rinviati a giudizio : coinvolti dirigenti - calciatori e allenatori per partite combinate - c’è anche l’ex arbitro Trefoloni [NOMI e DETTAGLI] : Nuovo scandalo Calciopoli e bufera che potrebbe portare pericolose conseguenze per il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio, in tutto 19, l’inchiesta riguarda tre filoni: la tratta di baby calciatori dell’Africa, la combine di alcuni incontri e le irregolarità nei lavori allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Tra i nomi il più ‘conosciuto’ è quello dell’ex arbitro ...

Dinamo Labico - un evento con la Scuola Calcio per dimostrare solidarietà agli arbitri : Roma – Sono giorni davvero particolari per il calcio laziale, a tutti i livelli. L’aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini, alla fine del match di Promozione al “Francesca Gianni” di San Basilio tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova, ha provocato un’onda mediatica notevolissima. E da più parti sono nate spontanee iniziative di solidarietà allo sfortunato direttore di gara e in generale all’Aia. Anche la Dinamo Labico si è ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Olanda vola in Germania per il primo posto nel girone : Doveva essere la partita del riscatto per la Germania e invece la sfida di questa sera rischia di trasformarsi nella consacrazione definitiva dell’Olanda di Ronald Koeman. Oggi alle ore 20.45, presso la Veltis Arena di Gelsenkirchen (dal 2001 casa dello Schalke 04), andrà in scena l’ultima partita del Gruppo 1 League A della Nations League 2019. La classifica vede momentaneamente al comando la Francia campione del mondo con 7 punti, ...

Atalanta - Percassi svela la strategia per il Calciomercato : cessioni a gennaio e giovani innesti : Atalanta, il patron Antonio Percassi ha parlato di come intenderà gestire la sessione di calciomercato invernale, gennaio si avvicina “Prima arriviamo a Natale, poi valuteremo il da farsi. Magari chi è stato impiegato poco preferisce andare altrove a giocare. Abbiamo dei Primavera pronti ad allenarsi con la prima squadra e chissà anche a debuttare“. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha svelato quale sarà la ...

Calciomercato Inter - Giuseppe Marotta in Cina per incontrare Zhang : Attraversare il mondo di nuovo, pensando alla riscossa sua e dell'Inter. Il viaggio della nuova speranza nerazzurra.

Calciomercato Napoli - il Chelsea prepara l’offerta per un titolarissimo : In quel del quartiere londinese di Chelsea da quest’anno si respira aria di Serie A. In estate Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina dei Blues, portando con sé da Napoli il suo pupillo Jorginho, fondamentale per lo stile di gioco dell’allenatore nato all’ombra del Vesuvio. I risultati del Chelsea sono tornati ad essere positivi e in poco tempo anche il gioco si è avvicinato agli standard dell’ex tecnico di ...