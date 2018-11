Calcio | Mancini | Sirigu va in porta

Italia-Stati Uniti - amichevole Calcio : le probabili formazioni. Mancini dà spazio ai giovani - Tonali e Kean possibili titolari : Dopo aver pareggiato 0-0 con il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2018/2019, fallendo la qualificazione alle Final Four, la Nazionale Italiana si appresta ad affrontare gli Stati Uniti in un incontro amichevole che si disputerà domani sera a Genk, in Belgio. Il Commissario Tecnico utilizzerà questa amichevole per sperimentare nuovi giocatori promettenti per il futuro, perciò ha arruolato i due Under 21 ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Italia-Portogallo 0-0. Il CT Roberto Mancini : “Passo in avanti rispetto alla gara in Polonia” : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di Calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del Commissario Tecnico ai microfoni di Raiuno rilasciate a fine gara. Il CT ha sottolineato la buona prestazione ...

Probabili formazioni Italia-Portogallo - Nations League Calcio 2019 : Roberto Mancini pensa ad Immobile al centro del tridente offensivo : Sabato 17 novembre alle 20.45 l’Italia affronterà il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. A San Siro gli azzurri devono battere i lusitani per poter sognare la qualificazione alla Final Four, che arriverà poi in caso di un risultato favorevole nella successiva sfida tra Portogallo e Polonia (clicca qui per le possibili combinazioni per la qualificazione). Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Calcio - Nations League 2019 : gli attaccanti azzurri sono tornati a segnare. Nuove opzioni offensive per Roberto Mancini : La sfida con il Portogallo si avvicina e non è un mistero che i principali dubbi del commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini riguardino il reparto d’attacco. L’allenatore azzurro è alla ricerca della migliore soluzione offensiva per tentare di conquistare una vittoria che terrebbe aperte le possibilità di qualificazione dell’Italia alle Final Four della Nations League 2019. In particolare, dando ...

Italia-Portogallo Calcio - le probabili formazioni. Mancini si affida ancora al tridente leggero : Roberto Mancini non torna indietro e sembra ormai orientato a fare giocare la sua Italia con il 4-3-3 leggero, un modulo con il doppio play e il tridente leggero mobile che ha già dato soddisfazioni nella vittoriosa trasferta in Polonia e che verrà quasi sicuramente riproposto contro il Portogallo nel match di Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. La nostra Nazionale cercherà di battere i ...

Calciomercato Inter - Mancini obiettivo alla portata : Parliamo di Gianluca Mancini , che con l' Atalanta ha contribuito a mettere al tappeto l' Inter - suo il gol, di testa, del 2-1 orobico - e che, stando a 'La Gazzetta dello Sport', ieri ha davvero ...

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere il girone della Nations League. Strada tracciata dopo la partita contro la Polonia” : Torna protagonista la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini in questa settimana dedicata agli incontri della Nations League 2019. Scongiurato l’incubo della retrocessione in Lega B, gli Azzurri vogliono ripartire dall’ottima prestazione vittoriosa in Polonia per provare a superare il Portogallo, capolista del gruppo 3 a quota 6 punti. I nostri portacolori scenderanno in campo sabato 17 novembre a San Siro con la voglia di ...

Calcio - verso Italia-Portogallo : i convocati di Mancini ai raggi X e la probabile formazione : Sono 27 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per il doppio impegno che vedrà la Nazionale Italiana ospitare a Milano il Portogallo nell’ultima partita della fase a gironi della UEFA Nations League per poi incontrare a Genk (Belgio) in amichevole gli Stati Uniti. Gli Azzurri si giocano con i lusitani le ultime chance di chiudere in vetta il girone per staccare il pass per le Final Four che si disputeranno a giugno, ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Portogallo e Stati Uniti. 3 novità per Mancini - assente Belotti : Sono 27 i convocati dal ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana di Calcio. Sabato 17 novembre gli azzurri affronteranno a San Siro il Portogallo nell’ultima sfida del girone di Nations League 2019: in caso di successo, la compagine tricolore manterrebbe viva la fiammella della qualificazione alla Final Four, anche se dovrebbe attendere l’esito della successiva partita tra i lusitani e la Polonia (clicca qui ...

Calcio - Nations League 2019 : verso Italia-Portogallo. I possibili convocati di Mancini : novità in arrivo? : Il ct della Nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini è già al lavoro per selezionare i possibili convocati in vista dei prossimi impegni. La sfida sarà dare continuità alla vittoria in Polonia del mese scorso nel duplice appuntamento che attende gli azzurri. Il 17 novembre l’Italia affronterà a San Siro il Portogallo nell’ultima partita del girone di Nations League 2019, mentre il 20 novembre disputerà un incontro amichevole con ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa : L’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa. Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare ...

A Sky Calcio Club scendono in campo più di 120 derby. Ecco la super squadra di Caressa. E c'è anche Mancini : Appuntamento con Fabio Caressa ed i suoi ospiti al termine del derby su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno . Costacurta, derby significa... la prima da titolare nel Milan "Per me derby vuol dire ...