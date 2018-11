Calcio inglese | Ashmore come Cantona | scavalca la barriera e fa rissa con i tifosi

Joe Cole ha detto stop. L'eterna promessa del Calcio inglese si è ritirato : Ma c'è stato un tempo in cui Joe Cole aveva ai piedi tutta l'Inghilterra calcistica: era lui l'uomo giusto per riportare gli inglesi sul tetto del mondo, un talento puro come non si vedeva da tempo, ...

Premier League : Var ufficiale dalla stagione 2019-2020/ La svolta nel Calcio inglese dopo i numerosi appelli - IlSussidiario.net : Premier League: Var ufficiale dalla stagione 2019/2020. Clamorosa svolta nel campionato inglese: arriva la tecnologia, é ufficiale

Calciomercato Parma - tiene banco il futuro di Inglese : le indicazioni dell’agente : Calciomercato Parma – Il Parma è al lavoro in vista della ripresa del campionato ed a tenere banco è anche il mercato ed il futuro dell’attaccante Inglese. “Inglese e Napoli? Onestamente in questo momento non abbiamo pensato a queste cose. C’è il contro riscatto del Napoli e il riscatto del Parma. Adesso sta pensando al Parma, perché il Parma deve salvarsi. In questo momento sta pensando solo al Parma Calcio e verso Marzo ...

Thohir riparte dal Calcio inglese : entrerà nel CdA dell’Oxford United : L'ex presidente dell'Inter entra a far parte del Consiglio d'amministrazione del club inglese, che milita in League One. L'articolo Thohir riparte dal calcio inglese: entrerà nel CdA dell’Oxford United è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - Ibra attacca il Calcio inglese : “Poca qualità - con dieci anni in meno altra storia” : Zlatan Ibrahimovic sta vivendo la sua esperienza in America ai Los Angeles Galaxy, ma non è detto che già a gennaio il calciatore svedese non torni in Europa, magari in Italia. Nel frattempo, stanno facendo discutere alcune sue dichiarazioni sulla Premier League a Four Four Two: “La Premier League mi è piaciuta, l’ho trovata molto stimolante ed eccitante. Anche se dal punto di vista qualitativo, della qualità individuale, della ...

Mourinho nei guai? La decisione della FederCalcio inglese dopo gli insulti in Premier contro il Newcastle : Mourinho l’ha passata liscia per questa volta: ecco la decisione della Federcalcio Inglese sui presunti insulti dell’allenatore del Manchester United nella sfida contro il Newcastle L’allenatore del Manchester United José Mourinho è stato assolto mercoledì nell’inchiesta aperta dalla Federcalcio Inglese (FA) per presunti insulti in una partita della Premier League. Usando un lettore del labiale, la FA aveva deciso ...

Lavazza sbarca nel Calcio inglese : sarà partner di Liverpool e Arsenal : Il gruppo Lavazza ha annunciato di aver siglato un accordo di partnership pluriennale con Arsenal e Liverpool. L'articolo Lavazza sbarca nel calcio inglese: sarà partner di Liverpool e Arsenal è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.