BTp Italia | risparmiatori «freddi» Nel primo giorno raccolti solo 481 milioni

BTp Italia - la prima giornata è un flop : ordini col contagocce : ministro dell'Economia e delle Finanze 'C'è poco da dire, l'accoglienza finora è stata piuttosto fredda' , dice a Reuters un dealer da Milano. Un secondo dealer sottolinea come per l'Italia sia una ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : Lunedì 19 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a quota 310 punti base, con un rendimento decennale al 3,46%. Venerdì, 16 novembre, aveva chiuso a 313 punti base

Telecom e BTp Italia affrontano il test dei mercati : La conferma di una brusca frenata della locomotiva dell'economia europea, riflesso soprattutto del calo delle vendite di auto, potrebbe spingere la Bce a rivedere le sue scelte di politica monetaria. ...

BTp Italia : dal 19 al 22 novembre sarà possibile sottoscrivere le nuove emissioni : Da domani, lunedì 19 novembre e fino a venerdì 22 sarà possibile sottoscrivere una nuova emissione del BTP Italia (Buono del Tesoro Poliennale). Per tutti i risparmiatori si tratta di una buona opportunità per investire la liquidità tenuta parcheggiata sui conti correnti a tasso zero. Il BTP Italia scade tra 4 anni, e ogni 6 mesi paga una cedola con un tasso minimo garantito del 1,45% su base annua. Se il titolo è tenuto sino alla scadenza, non ...

Volete comprarvi i BTp Italia? Non date retta al bancario-prete : Dicette ‘o prevete: fa’ chello ca dico io ma nun fa’ chello ca facc’io. (“Disse il prete: fa quello che ti dico ma non fare quello che faccio io”) La bellezza dei proverbi napoletani sta nella filosofica essenzialità del retro-pensiero. In questo aforisma il sottinteso fa riferimento al caso in cui, anche ai tempi d’oggi, può capitare, forse anche abbastanza spesso, che un prete possa consigliare agli altri di comportarsi positivamente anche se ...

BTp Italia - quanto conviene con il tasso minimo all’1 - 45% : Una cedola interessante, che può destare l’attenzione dei piccoli risparmiatori. Alla vigilia del collocamento della quattordicesima edizione del BTp Italia, è stata fissata all’1,45% la cedola reale minima garantita del titolo indicizzato quadriennale che i piccoli risparmiatori potranno sottoscrivere da lunedì a mercoledì. Con l’attuale livello di inflazione la cedola è competitiva rispetto al titolo ordinario di ...

BTp in calo zavorrati da risposta Italia a Ue - spread balza fino a 318 punti base : ** Salgono, al contrario, i titoli 'core' del blocco proprio sulla scia della volatilità legata alla situazione Italiana, del calo dei prezzi del greggio e della notizia che l'economia tedesca si è ...