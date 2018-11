Brexit | via libera dei 27 ministri Ue al progetto di accordo con la Gran Bretagna

Brexit - via libera dei 27 Paesi Ue all'accordo con la Gran Bretagna : I 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell'accordo sulla Brexit che è pronto quindi per ricevere l'ok formale lunedì 19 novembre dai ministri al Consiglio affari generali, Articolo 50, . Lo rivelano ...

Brexit - via libera dei 27 Paesi Ue all’accordo con la Gran Bretagna : I 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell’accordo sulla Brexit che è pronto quindi per ricevere l’ok formale lunedì 19 novembre dai ministri al Consiglio degli affari generali. Lo rivelano fonti diplomatiche europee al termine della riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. L’unico punto del testo ancora rimasto aperto riguarda l’eventuale estensione del periodo di transizione...

Scossa Brexit - via 4 ministri. Due deputati dei Tories chiedono la sfiducia a May Live : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà: contro di lei pronta la richiesta di voto di sfiducia. Crolla la sterlina

Brexit : niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa - ma le regole potrebbero cambiare : La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a ...

La Brexit senza accordo metterà a rischio i collegamenti ferroviari con l'Europa - : L'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo sulle condizioni potrebbe interrompere il collegamento ferroviario con l'Europa. Lo afferma il governo britannico nelle raccomandazioni a cittadini e ...

