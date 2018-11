Brexit | la May ha paura | senza me salto nel buio E Corbyn non affonda

Brexit - May avvisa : "Se saltassi io - i negoziati non sarebbero più facili" : Una strada tutta in salita per Theresa May che, tuttavia, non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli intenzionati a sfiduciarla: non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit se ...

May : se via io - Brexit non più facile : 16.40 La premier britannica Theresa May lancia la sfida ai falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit. Un cambio di cavallo "non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l'aritmetica parlamentare", avverte a Skynews. Esclude di dimettersi e dice di non esser distratta dagli "insulti". May stima che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 ...

May - se saltassi io Brexit non sarebbe più facile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

May - senza me Brexit non più facile : ANSA, - LONDRA, 18 NOV - Theresa May non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit. Un ...

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Londra - May nomina i nuovi ministri per Brexit e Lavoro : Theresa May non si perde d'animo, si è capito ieri. Dopo aver perso meno di 24 ore fa due ministri e due sottosegretari - fra loro il ministro per la Brexit, Dominic Raab che aveva negoziato l'accordo ...

Brexit - 48 conservatori contro May Theresa a un passo dal baratro : Polemiche senza sosta a Londra. "Accordo troppo favorevole all'Ue". Gove rifiuta il posto di Raab e pensa alle dimissioni. 48 conservatori contro la May. Theresa può saltare a ore Segui su affaritaliani.it

Brexit - martedì mozione di sfiducia alla premier May/ Caos Gb - Ministri annullano tutti gli impegni - IlSussidiario.net : Brexit, 4 ministro si dimettono: May sfiduciata dai Tories? martedì il voto di fiducia, chiesto annullamento impegni di tutti i Ministri

Brexit - MAY : MARTEDÌ LA MOZIONE DI SFIDUCIA/ Ultime notizie - è caos nel governo britannico - IlSussidiario.net : BREXIT, 4 ministro si dimettono: May SFIDUCIAta dai Tories? Gli addii pesanti aumentano il rischio di una conta interna ai Conservatori.

Brexit : aria di sfiducia per la May - il ministro Gove minaccia le dimissioni : Tira aria di sfiducia a Londra per il premier Theresa May. A tutti i componenti del Governo britannico è stato chiesto di annullare qualsiasi impegno per oggi e rientrare a Londra. E' quanto riferisce ...

Brexit - 4 ministri lasciano ma la May tira dritto/ Ultime notizie - previsioni nefaste per il settore auto - IlSussidiario.net : Brexit, 4 ministro si dimettono: May sfiduciata dai Tories? Gli addii pesanti aumentano il rischio di una conta interna ai Conservatori.

Brexit - May : no ad altro referendum - accordo migliore per Paese : Londra, askanews, - "Non ci sarà un secondo referendum, le persone hanno votato per lasciare l'Unione europea e noi la lasceremo il 29 marzo del 2019.La premier britannica May ha ribadito che non ci ...

Brexit - Londra è nel caos : il governo perde pezzi. La May : "Accordo giusto" : Sarebbe un approccio dannoso per l'economia ha concluso Raab ma devastante per la fiducia dell'opinione pubblica nel nostro sistema democratico'. In mattinata May ha presentato il documento in ...

L’affondo di May : avanti sulla Brexit. Ma a Westminster l’intesa non piace : Neanche il tempo di festeggiare l’accordo sulla Brexit con l’Ue che Theresa May si è trovata a dover affrontare un vero e proprio terremoto politico in quella che è stata la giornata più difficile della sua carriera. ...