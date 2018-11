Brexit | cinque lezioni per i sovranisti

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) La bozza di accordo per il recesso del Regno Unito dall'Ue ha suscitato un pandemonio politico oltremanica. Diversi ministri del governo May hanno rassegnato le dimissioni, mettendo a repentaglio la tenuta del governo e l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento. Cosa ci insegnano le 585 pagine della proposta? Per quali ragioni molti fautori del Leave appaiono del tutto insoddisfatti? Cercheremo di trarne alcuneutili anche nel contesto italiano dal momento che, stando ai recenti dati dell'eurobarometro, siamo oggi il Paese meno favorevole alla permanenza in Europa.Come è ben noto, l'Art. 50 del Trattato dell'Unione Europea prevede che, dopo la notifica dell'intenzione di recedere, debba essere negoziato un accordo volto a definire le modalità del recesso. In mancanza di accordo, i trattati cessano automaticamente di essere applicabili, dopo due anni, ...