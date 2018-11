Brasile Tenta di derubare una lottatrice | ma finisce malissimo

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 novembre 2018) È accaduto pochi giorni fa a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, nel nord est del paese: Sabrina Leite,di 22 anni, è stata aggredita da due uomini in motocicletta che le hanno chiesto di consegnarle il cellulare, come spiega il quotidiano brasiliano O Globo. La giovane è riuscita a rifugiarsi in casa. I due assalitori sono fuggiti, ma un’automobilista che aveva assistito alla scena ha urtato la moto provocando la loro caduta. A quel punto la Leite è corsa sul luogo dell’incidente ed è riuscita a immobilizzare uno dei rapinatori con una mossa denominata “mata leon”, mentre l’altro si è dato alla fuga. I passanti hanno filmato la scena con il cellulare e la ragazza è diventata l’eroina del web. Ventidue anni e una forza da ‘uomo’, Sabrina è unadella disciplina Ju jitsu brasiliano. Grazie alla sua ...