Apertura di segno positivo per le, dopo una settimana negativa per le turbolenze sulla Brexit. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,24% e l'All Shar +0,34%.Spread Btp-Bund tedesco in lieve calo a 308 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,46%. Londra +0,23%, Parigi +0m31% e Francoforte +0,38%. Euro a 1,1404 dollari e 128,68 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di lunedì 19 novembre 2018)