Borsa di Tokyo in rialzo | Nikkei guadagna 0 | 65%

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 06% - : ANSA, - Tokyo, 19 NOV - L'incertezza riguardo al processo della Brexit in Gran Bretagna, e le incomprensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti al vertice Apec nella Papua Nuova ...

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 06% - : ANSA, - Tokyo, 19 NOV - L'incertezza riguardo al processo della Brexit in Gran Bretagna, e le incomprensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti al vertice Apec nella Papua Nuova ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 06% : 02.27 La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela la prima seduta della settimana: pesano l'incertezza riguardo al processo della Brexit in Gran Bretagna, e le incomprensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti al vertice Apec nella Papua Nuova Guinea, L'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,06%, a quota 21.666,80. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 112,70, e sull'euro a un valore ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 57% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,57% – Borsa di Tokyo ancora in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 21.680,34 punti, con una perdita di 123,28 punti, pari allo 0,57 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.804,90 punti, salendo 20 minuti dopo fino a 21.873,74 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel ...

Borsa Tokyo parte in calo poi recupera : 2.02 La Borsa di Tokyo ha aperto in ribasso per poi rimbalzare in un mercato comunnque incerto. L'indice di riferimento Nikkei 225ha fatto segnare, all'avvio delle contrattazioni, un calo dello 0,18% a quota 21.764,17, mentre il più ampio indice Topix è partito con un ribasso dello 0,08% a 1,637,63. Entrambi gli indici, dopo i primi scambi, sono risaliti in territorio positivo, intorno a +1%.

Borsa Tokyo apre in ribasso - -0 - 71% - : Tokyo, 15 NOV - La fase di correzione che interessa Wall Street ormai da inizio settimana, in particolare il settore della tecnologia al Nasdaq, si riflette sull'andamento della Borsa di Tokyo. L'...

Borsa Tokyo apre in ribasso - -0 - 71% - : ANSA, - Tokyo, 15 NOV - La fase di correzione che interessa Wall Street ormai da inizio settimana, in particolare il settore della tecnologia al Nasdaq, si riflette sull'andamento della Borsa di Tokyo.

Borsa Tokyo apre in ribasso - -0 - 71% - : ANSA, - Tokyo, 15 NOV - La fase di correzione che interessa Wall Street ormai da inizio settimana, in particolare il settore della tecnologia al Nasdaq, si riflette sull'andamento della Borsa di Tokyo.

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 20% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,20% – Borsa di Tokyo in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.803,62 punti, con una perdita di 42,86 punti, pari allo 0,20 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.670,35 punti, scendendo cinque minuti dopo fino a 21.613,53 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata fino a ...

Borsa Tokyo apre poco variata - +0 - 16% - : ANSA, - Tokyo, 14 NOV - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, dopo il tentativo fallito di recupero degli indici azionari statunitensi e il crollo delle quotazioni petrolifere, ...

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 16% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,16% – La Borsa di Tokyo è in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.846,48 punti, con un guadagno di 35,96 punti, pari allo 0,16 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.851,13 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 21.990,41 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa Tokyo apre poco variata - +0 - 16% - : ANSA, - Tokyo, 14 NOV - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, dopo il tentativo fallito di recupero degli indici azionari statunitensi e il crollo delle quotazioni petrolifere, ...

Borsa : Tokyo - apertura in forte ribasso : ANSA, - Tokyo, 13 NOV - La correzione degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - con il drastico ridimensionamento delle vendite di iPhones della Apple -, ...

Borsa : Tokyo - apertura in forte ribasso : ANSA, - Tokyo, 13 NOV - La correzione degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - con il drastico ridimensionamento delle vendite di iPhones della Apple -, ...