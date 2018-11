Boeri | Su quota 100 conti non tornano

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'assalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Boeri : «Su quota 100 troppe promesse e conti sbagliati Ora l’Inps rischia l’assalto» : Il presidente dell’Istituto di previdenza: «Pericoloso delegittimare gli organi indipendenti. Dalla nascita del governo ci sono stati continui rilanci: uno pensa invece che a un certo punto si scenda con i piedi per terra e ci si misuri con i vincoli»

Pensioni quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Pensioni - Boeri : “Per quota 100 mancano risorse per 2020-2021”. Salvini : “Ha stufato - si dimetta e si candidi con il Pd” : Per quota 100 mancano “risorse aggiuntiva per il 2020 e il 2021 rispetto al primo anno”. Secondo Tito Boeri, presidente dell’Inps, la manovra del governo Lega-M5s non ha previsto le risorse necessarie per l’intervento che intende fare sulle Pensioni. Un’accusa a cui ha replicato il vicepremier della Lega Matteo Salvini: “E’ in perenne campagna elettorale: ha stufato. Si dimetta, si candidi col Pd alle ...

Boeri piccona il governo "I numeri su quota 100? Conteggio non esiste..." : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri , mette nel mirino ancora una volta la manovra e soprattutto la riforma delle pensioni. Il presidente dell'Inps critica in modo aspro le stime dell'esecutivo sul ...

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Modifiche per Quota 100 proposte da Tito Boeri (ultime notizie) : Tito Boeri ha parlato della RIFORMA delle PENSIONI 2019, in particolare di Quota 100, proponendo delle Modifiche per renderla compatibile con le risorse stanziate(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:33:00 GMT)

Riforma pensioni e Quota 100 - Cesare Damiano polemico : 'Devo dare ragione a Boeri' : Le ultime notizie, relative alle pensioni, di oggi mercoledì 24 ottobre, riguardano la bozza di Manovra finanziaria messa a punto dal Governo gialloverde e che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo per la revisione del sistema pensionistico tramite l'introduzione di nuove misure per il pensionamento anticipato. Come è noto, la principale misura sara' rappresentata da Quota 100 che si articolera' in quattro finestre trimestrali. Gli ...