BMW - A Marc Marquez una M3 CS

quattroruote

(Di lunedì 19 novembre 2018) Per il sesto anno consecutivoè stato il pilota della MotoGP che ha conquistato più pole position. Per questo il cinque volte campione del mondo della classe regina è stato premiato con una serie di sportive firmate BMW, l'ultima delle quali è una M3 CS.La sesta M. La consegna della berlina sportiva è avvenuta, come da tradizione, durante l'ultimo appuntamento stagionale della MotoGP, a Valencia. Il pilota spagnolo affiancherà così alle M6 Coupé e Cabrio, M4, M2 e M4 CS già ricevute in premio, anche la più potente M3 mai prodotta, la CS. Dentro al suo cofano è presente un sei cilindri in linea 3.0 TwinPower Turbo da 460 CV e 600 Nm con cambio automatico doppia frizione a sette rapporti e trazione posteriore. La quattro porte a tiratura limitata sarà prodotta in soli 1.200 esemplari ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e toccare una velocità massima di ...