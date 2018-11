Blastingnews

: Belluno, toro imbizzarrito incorna e uccide un veterinario - SkyTG24 : Belluno, toro imbizzarrito incorna e uccide un veterinario - TgrVeneto : Il grave incidente sul lavoro è avvenuto in una fattoria di Cet, frazione di #Belluno. La vittima si chiamava Paolo… - infoitinterno : Belluno, toro incorna e uccide il veterinario -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Una tragedia si è consumata in un'azienda agricola di Cet, frazione di. Un medicodi 52 anni, Paolo Casarin, un noto professionista della zona, è stato infatti ucciso da un. Il medico stava solamente visitando un vitellino nato da pochi giorni. Nessuno si aspettava la tragedia, anche perché altre volte il medico aveva fatto delle operazioni del genere. Il padre del piccolo, un grosso, si è quindi avventato con violenza sul professionista,ndolo quasi subito. L'animale, con le sue potenti corna, gli ha sferrato un colpo al torace, trafiggendo di fatto l'uomo. Per il medico non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. Inutili i soccorsi Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, riportata da TgCom24, Casarin si era avvicinato al vitellino, e lo stava visitando come detto. Sembrava filare tutto liscio, anche ...