Belluno | sindaco | soddisfatti conferma terzo posto classifica qualità della vita

Maltempo : sindaco di Belluno - tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini : Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. “Chiediamo a tutti i cittadini di presentare in fretta le proprie segnalazioni. – l’appello del sindaco, Jacopo Massaro – La Regione ha messo a disposizione ieri i moduli e i comuni ...

Maltempo - sindaco di Belluno : case e aree ancora senza elettricità : ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico a Belluno: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. “Al momento, la fornitura non viene garantita dalla linea principale, ma dai generatori, che devono essere costantemente riforniti – spiega il sindaco, Jacopo Massaro – Enel ha fornito alle ...

Maltempo - sindaco Belluno : situazione in peggioramento nel pomeriggio : Resta stabile la situazione dell’emergenza meteo sul territorio comunale del capoluogo, gestita dal Centro Operativo Comunale di Via Marisiga. Chiuse Via Miari e Via Col de Gou, nel tratto dove non insistono abitazioni; temporaneamente riaperto in mattinata il ponte bailey, costantemente monitorato a vista dalla polizia locale e da una squadra di protezione civile. “Le previsioni indicano un deciso peggioramento per il pomeriggio. ...

Fiamme nell’Agordino - il sindaco di Belluno : “Interrare l’elettrodotto” : “Interrare in montagna non è un opzione, è l’unica via sicura: lo ribadiamo ora, ma lo avevamo già messo nero su bianco nelle nostre osservazioni al progetto di razionalizzazione presentato da Terna, sottolineando come fosse l’unico strumento per contrastare le situazioni di pericolo”. Così il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, commentando l’incendio che da ieri sta interessando la zona di taibon Agordino (Belluno) ...

Belluno - vasto incendio nell Agordino bloccati due ragazzi. Il sindaco 'Chiudetevi in casa' : n grosso incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno. Le fiamme nella valle di San Lucano potrebbero essere state causate dalla caduta di ...

