Basket Dinamo sconfitta dall' ultima in classifica

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari a valanga sul Falco Vulcano - terzo successo nel girone per la Dinamo : terzo successo in FIBA Europe Cup per Sassari. La Dinamo, nel girone H, supera senza problemi il Falco Vulcano con il punteggio di 104-69. Gli uomini di coach Vincenzo Esposito non incontrano, in sostanza, alcuna fatica nel superare la formazione ungherese, risultata sia corta nelle rotazioni (a sette) che dipendente da due giocatori: Evan Bruinsma e l’ex Pesaro e Virtus Bologna Juvonte Reddic. Per Sassari, il miglior realizzatore è ...