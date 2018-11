Basket | azzurri | torna Alessandro Gentile

Basket - EuroCup 2018-2019 : altra giornata amara per i colori azzurri. Torino e Trento sconfitte nettamente dai russi del Kazan e dello Zenit : Le squadre italiane continuano a faticare in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Brescia contro il Galatasaray, arrivano anche i due risultati negativi della Fiat Torino e della Dolomiti Energia Trento, sconfitte rispettivamente dall’Unics Kazan (92-78) e dallo Zenit San Pietroburgo (60-93). In totale 9 partite disputate dalle nostre portacolori e una sola vittoria, quella all’esordio di Trento contro il modesto Partizan. Uno score ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel golf - nel Basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Basket – Qualificazioni World Cup 2019 : Italia seconda in classifica - gli azzurri tornano in campo a fine novembre : Nazionale A: FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. azzurri secondi in classifica. Lituania qualificata al Mondiale. Italia-Lituania il 29 novembre e Polonia-Italia il 2 dicembre Con un volo mattutino su Roma, la Nazionale ha lasciato l’Ungheria. Il raduno, iniziato il 25 agosto a Pinzolo, si è chiuso con due vittorie importanti sulla via che porta al Mondiale del prossimo anno. Gli azzurri, ancora saldamente al secondo posto del Gruppo ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : +8 azzurri - ultimi 10 minuti : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto chiuso sul 25 pari - per gli azzurri bene Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le chiavi tattiche di Italia-Polonia. Azzurri favoriti - ma occhio alla vena di Mateusz Ponitka : 5 settembre 2007: Italia e Polonia si trovano di fronte in un autentico spareggio da dentro o fuori nell’ultima partita del primo girone degli Europei di Spagna. Da allora sono passati 11 anni e, nel frattempo, sono cambiati quasi tutti i giocatori. L’unico superstite di allora è anche il solo azzurro che non mise piede in campo: Gigi Datome, che guiderà gli Azzurri nella sfida del PalaDozza di Bologna di venerdì, con cui inizierà la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia. Gli azzurri ai raggi X. Datome e Melli le stelle - debutta Brooks : Poteva essere l’Italia di Marco Belinelli e Danilo Gallinari ed invece, quella che venerdì sera affronterà la Polonia, sarà quella di Luigi Datome e Nicolò Melli. I due giocatori del Fenerbahce sono sicuramente le stelle di una nazionale che si prospetta a vivere due partite assolutamente decisive nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Prima i polacchi e poi l’Ungheria e con due vittorie la squadra di coach Meo Sacchetti ...