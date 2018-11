Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro - Aradori e Cavalieri uomini vittoria : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di ...

Serie A Basket – Ecco come cambia la classifica dopo i risultati della 7ª giornata : Milano trionfa a Venezia e si prende il comando dell classifica, si ferma Cremona raggiunta da Brindisi e Avellino, primi 2 punti per Pistoia: la classifica e i risultati della Serie A di Basket dopo la 7ª giornata Grande spettacolo e verdetti importanti sui parquet di tutta Italia per la 7ª giornata della Serie A di Basket. Apre le danze Trieste, vittoriosa su Trento nell’anticipo di sabato. Domenica la lunga giornata della palla a ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Venezia ed è sola in testa. Varese vince a Cremona - primo successo per Pistoia : L’Olimpia Milano è la nuova capolista in solitaria della Serie A di Basket. La squadra di Simone Pianigiani ha vinto il big match della settima giornata in casa della Reyer Venezia per 84-81 al termine di una partita “pazza”. Milano ha chiuso il primo quarto avanti di venti punti, ma i padroni di casa non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare, arrivando a giocarsi il match punto a punto negli ultimi dieci minuti. ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Pistoia trionfa a Sassari - Brindisi batte Brescia e si conferma in zona Playoff : Colpo in trasferta per Pistoia sul campo di Sassari, Brindisi mantiene il fattore campo e batte Brescia: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Varese su Cremona nel lunch match, e quelli di Avellino su Reggio Emilia e Bologna su Torino nelle prime due gare del pomeriggio, il pomeriggio domenicale della 7ª giornata di Serie A prosegue con altre due partite degne di nota: Sassari-Pistoia e Brindisi ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Avellino espugna Reggio Emilia - successo casalingo per Bologna su Torino : Avellino vince in trasferta a Reggio Emilia, la Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte Torino: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona su Varese nel lunch match, la settima giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match nel primo pomeriggio. Può sorridere Avellino che trova un importante successo in trasferta a Reggio Emilia, consolidando la posizione Playoff. Gli irpini ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Milano vale la vetta in solitaria - derby lombardo Cremona-Varese : La settima giornata della Serie A di Basket vedrà il suo culmine nel posticipo domenicale. Andrà in scena la sfida più attesa di questo inizio di stagione, quella tra la Reyer Venezia e l’Olimpia Milano. Al Taliercio si affrontano le due squadre in vetta a punteggio pieno e chi vince sarà la nuova capolista in solitaria. Entrambe arrivano da una bella vittoria in coppa e sono in un ottimo momento di forma. Venezia deve dimostrare di essere ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...