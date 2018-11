Barcellona | Valverde stufo di Dembélé | c’è l’ultimatum del club al francese

Barcellona-Betis 3-4 : Messi segna una doppietta ma Valverde va ko : Barcellona-Betis 3-4 20' Firpo, 34' Joaquin, 68' e 90' rig. Messi, 71' Lo Celso, 79' Vidal, 83' Canales Barcellona, 4-3-3,: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Aleñá, 69,, ...

Barcellona - adesso Dembélé è un caso : non convocato da Valverde - medita l’addio : Dembélé non convocato per la partita del Barcellona contro il Betis Siviglia, si accende il caso attorno al calciatore ex Borussia Dortmund In casa Barcellona c’è un nuovo caso a tenere banco. Dopo che Valverde ha ritrovato Malcom, in rete a San Siro contro l’Inter, si accendono i riflettori su Dembelé. Il calciatore non è stato convocato per la gara contro il Betis Siviglia, nonostante sia in buone condizioni fisiche. Valverde ...

Calciomercato Barcellona : rinnovo in vista per Ernesto Valverde : Il futuro del tecnico spagnolo nella prossima stagione dovrebbe essere ancora blaugrana.La dirigenza del Barcellona sembra più intenzionata che mai a proseguire la propria collaborazione con Ernesto Valverde. Il contratto del tecnico scadrà nel mese di giugno del 2019 e, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, le due parti dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per discuterne, approfittando della pausa delle ...

Barcellona - dirigenza all’opera per il rinnovo di Valverde : Il Barcellona è al lavoro per proporre un rinnovo di contratto, anche solo annuale, al tecnico Ernesto Valverde, in scadenza a giugno 2019. Come riporta L’Equipe le parti si sono accordate per vedersi durante la prossima sosta delle nazionali e gettare le basi per una vera e propria trattativa. Il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu ha già fatto sapere all’allenatore spagnolo di aver tempo fino a marzo prima di dover ...

Barcellona - Valverde fa pretattica : 'Non sappiamo se Messi potrà giocare' : Il Barcellona vuole chiudere contro l'Inter i conti per la qualificazione agli ottavi di Champions, Messi o non Messi. Il grande dubbio della vigilia del match di San Siro riguarda infatti la presenza ...

Barcellona - Valverde : 'Non sappiamo ancora se Messi potrà giocare domani' : MILANO - 'Non sappiamo ancora se Messi potrà giocare domani, siamo in attesa di alcuni responsi. Potrebbe essere disponibile, vedremo dopo l'allenamento come si sentirà. Bisogna assicurarci che stia ...

Barcellona - Valverde : "Messi da valutare. Mi aspetto la miglior Inter" : Mettetevi nei suoi panni. Allenate il Barcellona, avete 9 punti in classifica, siete messi, ops, bene anche in Liga, dove il vostro principale rivale è in una crisi profonda, avete una squadra che ha ...

Inter-Barcellona - Valverde : 'Messi ancora in dubbio. Noi favoriti per vincere la Champions? Anche Juve e Inter lo sono' : Rispetto per l'avversario, ma Anche la voglia di ottenere una vittoria che per il Barcellona significherebbe qualificazione. Ernesto Valverde , allenatore dei blaugrana, ha parlato nella consueta ...

Inter-Barcellona - Valverde : “Su Messi non ho ancora deciso” : “Mi aspetto un rivale più aggressivo rispetto al match del Camp Nou, con l’intenzione di fare possesso e non subire. Stanno facendo molto bene in Serie A. Ci aspettiamo l’Inter migliore possibile”. Lo dice l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, in merito al match di domani sera a San Siro contro l’Inter, valido per la quarta […] L'articolo Inter-Barcellona, Valverde: “Su Messi non ho ancora ...

Inter-Barcellona - Valverde dà la sensazione di non voler rischiare Messi : Barcellona, Ernesto Valverde ha parlato dell’utilizzo di Messi, ponendo dei dubbi sulla sua presenza per evitare ricadute “Stiamo aspettando il parere dei medici. Potrebbe giocare ma non ne siamo certi”. L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, non scioglie il dubbio sulla presenza in campo di Lionel Messi nel match di domani sera a San Siro contro l’Inter, valido per la quarta giornata di Champions ...

Barcellona - Valverde : 'Messi con l'Inter? Serve pazienza' : Barcellona - ' Ha un problema al braccio. Dovrebbe aggregarsi presto al gruppo per mantenere la forma, vediamo, sono passate solo due settimane '. Lionel Messi domani contro il Rayo Vallecano non ci ...

Barcellona : Messi "vede" l'Inter e vuole il ritorno in campo - ma Valverde frena : L'allenatore blaugrana non ha convocato la Pulga contro il Rayo Vallecano e per la sfida di San Siro ha detto: "È ancora presto..."

Barcellona - Valverde : "Più il Real Madrid è ferito - più è pericoloso" : Clásico meno importante senza Messi e Cristiano Ronaldo? L'allenatore blaugrana non ci crede: "Qui c'erano teste di maiale finite in campo..."

Barcellona-Inter - ecco come Valverde ha deciso di sostituire Messi : Barcellona pronto a dar battaglia all’Inter in questa serata di Champions League nella quale mancherà Leo Messi Il Barcellona si appresta a vivere una serata di Champions League intensa al Camp Nou contro l’Inter. Valverde conosce bene la pericolosità dei nerazzurri, avversari da non sottovalutare. Il tecnico blaugrana dovrà fare a meno del proprio faro Leo Messi, alle prese con problemi fisici che lo terranno lontano dal campo ...