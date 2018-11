huffingtonpost

: Michelle Obama: «Barack si accese una sigaretta. Pensai: sarà solo il mio stagista» - Corriere : Michelle Obama: «Barack si accese una sigaretta. Pensai: sarà solo il mio stagista» - CretellaRoberta : RT @HuffPostItalia: Barack Obama fa un'incursione a sorpresa durante la presentazione del libro della moglie Michelle - sabrinacanese : RT @HuffPostItalia: Barack Obama fa un'incursione a sorpresa durante la presentazione del libro della moglie Michelle -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Entrata aladel"Becoming" di Michellela tappa promozionale a Washington D.C di sabato sera.ha fatto unaallaarrivando sul palco con in mano in un mazzo di fiori, mandando il pubblico letteralmente in delirio. "Sembra, sapete quando arriva Jay-Z al concerto di Beyoncé'Crazy in Love'? Ecco così", ha detto divertito. Non solo, dopo essersi seduto sul bracciolopoltrona dov'era Michelle ha raccontato di come si è innamorato di lei e e di come Michelle abbia subito cercato di inserirlo nel suo gruppo di amici e amiche, accertandosi preventivamente lui non fosse interessato a loro, facendo divertire la folla.Visualizza questo post su InstagramSuch an amazing crowd and energy in LA! Thank you to @traceeellisross for bringing the laughs and to each and every one of you ...