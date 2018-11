espresso.repubblica

: Il Capo della polizia #Gabrielli risponde a Ilaria #Cucchi: «Azioni disciplinari per i comportamenti scorretti» - espressonline : Il Capo della polizia #Gabrielli risponde a Ilaria #Cucchi: «Azioni disciplinari per i comportamenti scorretti» - MauroFranchi4 : «Azioni disciplinari per i comportamenti scorretti»: Gabrielli risponde a Ilaria Cucchi - chicca517 : RT @espressonline: Il Capo della polizia #Gabrielli risponde a Ilaria #Cucchi: «Azioni disciplinari per i comportamenti scorretti» https://… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il Capo della Polizia accoglie la riflessione della sorella di Stefano: «Rispettare l’altro è il fondamento per uscire da una spirale di sentimenti eispirati dalla faziosità, dall’essere contro qualcosa o qualcuno». E rilancia: «Però non riconoscere dignità alcuna all’uniforme che rappresenta lo Stato rischia di provocare in chi la indossa, un sentimento di frustrazione» Caro, ora difenda la Polizia da chi la rovina dall'interno: la lettera di