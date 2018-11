Avvelenò e uccise i parenti col tallio | Mattia Del Zotto assolto per infermità mentale

Monza - Avvelenò e uccise nonni e zia con il tallio : assolto Mattia Del Zotto perché “era incapace di intendere e di volere” : avvelenò nove membri della sua famiglia con il solfato di tallio, uccidendone tre. Ma è stato ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Monza e per questo è stato assolto. Mattia Del Zotto, il 28enne di Nova Milanese per il quale il pm aveva chiesto la condanna all’ergastolo, resterà rinchiuso in una struttura psichiatrica per dieci anni. Per il perito nominato dal ...