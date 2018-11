Attacco hacker alle pec | violate 500mila caselle di posta

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) Tremila tra soggetti pubblici e privati, oltre 30 mila domini e mezzo milione diemail, 98 mila delle quali della pubblica amministrazione. E' Roberto Baldoni, vicedirettore del Dis responsabile del cyber a fornire i numeri dell'ad un fornitore di servizi dielettronica certificata che ha avuto, tra le sue conseguenze, il blocco dei tribunali italiani."Si è trattato di ungrave, il più grave dal gennaio 2018 - ha ammesso Baldoni - portato sicuramente da fuori Italia, da una serie di ip sparsi per il mondo. La Poliziale sta indagando ma per ora è possibile dire che sono stati esfiltrati i dati personali e le password cifrate dei titolari delle pec ma non documenti".