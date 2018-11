ATP Finals – Un bacio alla coppa | Zverev è nella storia | le foto più belle della finale

ATP Finals - Becker consacra Zverev : 'Il più forte della nuova generazione' : "Nello stesso torneo ha sconfitto prima Federer e poi Djokovic, mostrando di aver raggiunto il top assoluto nel mondo. Il titolo di Londra mostra che è il più grande della nuova generazione", ha ...

ATP Finals – Becker incorona Zverev : “è una star - ha battuto Federer e Djokovic : è il più grande dei next-gen” : Boris Becker elogia Alexander Zverev dopo il successo nelle ATP Finals: il veterano tedesco elegge il giovane next-gen come il “migliore della sua generazione” Il tennis tedesco, a partire da Boris Becker, si è congratulato con Alexander Zverev per la sua vittoria al Masters di Londra. “Sascha è sicuramente diventata una star con questo trionfo“, ha detto Becker, leggendario ex giocatore e attuale responsabile del ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev è Maestro - adesso c’è da scalare la montagna Slam : Alexander Zverev, ormai, è un big. O almeno, lo è a livello di due set su tre. Perché alle ATP Finals ha dimostrato questo, una volta di più: quando si resta fuori dall’ambiente degli Slam, lui entra in gioco eccome. Roger Federer e Novak Djokovic l’hanno sperimentato entrambi un’altra volta, dopo averlo già fatto in passato. Con il serbo, in particolare, si è confermata una vecchia maledizione che vuole il vincitore di un ...

ATP Finals - le pagelle del Master di Londra : Zverev da 10 e lode : Ha risistemato un tennis con pochissimi errori gratuiti e la miglior difesa al mondo. Nessuno risponde e passa come lui. Ma a Londra stavolta ha trovato un 21enne che ha bussato alla porta delle ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev realizza l’impresa e supera in Finale Novak Djokovic. E’ il tedesco il “Maestro” : E chi se lo sarebbe aspettato? Alexander Zverev, numero 5 del mondo, realizza la sua impresa e sconfigge nientepopodimeno che Novak Djokovic (n.1 ATP) nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2018. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match gestito in maniera perfetta dal 21enne di Amburgo che si è preso la rivincita nei confronti di Nole, che lo ...

