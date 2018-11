Atalanta | Percassi svela la strategia per il calciomercato | cessioni a gennaio e giovani

Atalanta - Percassi : “Abbiamo il nuovo Caldara! Gasp il migliore mai visto a Bergamo” : Dopo un periodo difficile, attraversato ad inizio stagione conseguentemente all’eliminazione dall’Europa League, l’Atalanta ha ripreso la sua corsa ed è tornata ai livelli cui ha abituato nei passati campionati. Merito del lavoro di Gasperini, partito male anche nel primo anno in nerazzurro, esaltato pienamente dal presidente Percassi: “Se io avessi avuto Gasp come mister sarei diventato fortissimo. Guai ad ...

Inter-Atalanta - che affari fra Zhang e Percassi : Mancini il prossimo colpo : affari, trattative, che spesso vanno anche oltre il mondo del pallone, con due famiglie strettamente legate fra loro n onostante la distanza importante, almeno kilometrica fra Bergamo e la Cina. ...

Atalanta - Percassi : “abbiamo ritrovato serenità” : “La vittoria col Chievo ci ha consentito di ritrovare la serenità, ma sappiamo che il Parma sabato sarà un ostacolo difficile”. Luca Percassi, ad dell’Atalanta, commenta la possibile svolta della stagione nerazzurra: “sono contento per Ilicic, al di là della tripletta, per noi è un giocatore fondamentale – ha proseguito il dirigente atalantino -. Domenica a Verona sono sceso negli spogliatoi, ma non ho detto ...

Atalanta - Percassi : 'La Var così è inutile - lasciamola perdere' : 'Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità'. Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, dice la sua sulla ...

Atalanta - Percassi accusa il Var : “Inutile” : Atalanta – Il tuffo di Federico Chiesa ha fatto scalpore, continua e continuerà a far discutere. Non tanto il tentativo, riuscito, del giocatore viola di conquistarsi il rigore, quanto il mancato utilizzo della Var e la non consultazione dell’On Field Review. Il penalty trasformato da Veretout ha indirizzato una gara, quella contro l’Atalanta, che sembrava […] L'articolo Atalanta, Percassi accusa il Var: “Inutile” proviene da Serie A News ...