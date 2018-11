Atalanta | al via la serie “Star Interview” | protagonista il portiere Gollini

Atalanta - Gasperini a tutto tondo : “Obiettivo Champions? Ci proviamo. Sull’Inter…” : Ha demolito l’Inter con la sua Atalanta nell’ultimo turno di campionato e adesso, dopo quattro vittorie consecutive, Gasperini non vuole fermarsi. Il tecnico è uno che non si accontenta, che punta ad alzare sempre l’asticella, come ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati c’è naturalmente spazio per l’Inter, che ha allenato senza troppa fortuna per un breve periodo. ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ogni gara viaggia sul filo dell'equilibrio» : Tutto sull'Atalanta Classifica Serie A La Cronaca Serie A Atalanta Gasperini Bologna Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

L'Atalanta spazza via il Parma : i nerazzurri si impongono per 3-0 : L'Atalanta di Gasperini mette il turbo nella ripresa contro il Parma di Roberto D'Aversa e gli rifila tre reti. I nerazzurri, sotto la pioggia battente, battono con un secco 3-0 i ducali grazie all'...

Atalanta - dal Comune via libera per lo stadio : impianto pronto nel 2021 : C'è l'ok del Comune di Bergamo: lavori al via a maggio per il nuovo stadio dell'Atalanta, che sarà pronto nel 2021. L'articolo Atalanta, dal Comune via libera per lo stadio: impianto pronto nel 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Gagliardini a Caldara - quelli che via dall' Atalanta si ammosciano : Non è un cliché quello per cui i giocatori che abbandonano l' Atalanta di Gasperini calano di rendimento. È la verità, e la causa è l' unicità del gioco del tecnico nerazzurro. Quest' ultimo facilita ...

Atalanta - via libera per i lavori di ammodernamento dello stadio : L’Atalanta ha avuto l’ok dal comune di Bergamo per poter iniziare l’iter per l’ammodernamento dello stadio Atleti azzurri d’Italia L’Atalanta ha il via libera dal comune di Bergamo per rimodernare l’attuale Atleti azzurri d’Italia. Entro fine anno il club avrà il via libera per costruire. A rivelarlo all’Ansa l’assessore alla riqualificazione urbana e all’edilizia Francesco ...

Atalanta - Masiello : “Viviamo un periodo delicato. L’Europa ci ha fatto male” : Andrea Masiello, difensore e capitano dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del periodo delicato che stanno attraversando i bergamaschi. Sulla stagione: “Eravamo partiti bene in stagione, poi l’eliminazione europea ci ha fatto male. Purtroppo siamo usciti, in campionato abbiamo difficoltà come risultati ma come voglia di fare l’Atalanta non ha sbagliato. Ci manca […] L'articolo Atalanta, Masiello: ...