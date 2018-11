calcioweb.eu

: #Astori, emergono nuovi dettagli sulle cause della sua scomparsa - CalcioWeb : #Astori, emergono nuovi dettagli sulle cause della sua scomparsa - PassFiorentina : Astori poteva salvarsi? Emergono i dettagli delle ragioni che hanno portato alla morte il capitano della Fiorentina… - 999RicordiViola : Davide poteva salvarsi? Emergono le ragioni della morte del capitano viola #DA13?? -

(Di lunedì 19 novembre 2018) La causa scatenantetragicadi Davidesarebbe riconducibile a una malattia difficilmente diagnosticatile dai medici sportivi. Ad averlo rivelato è stata l’ultima consulenza, come racconta il CorriereSera. Una consulenza, racconta il CorriereSera, richiesta dal procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo al massimo esperto mondiale di questa malattia, il professor Domenico Corrado dell’Università di Padova per capire se il difensore potesse essere salvato. L’Università di Padova, famosa per la ricerca sulla fribrillazione ventricolare da cardiomiopatia aritmogena ha studiato circa 800 casi di morte improvvisa di giovani aventi meno di 35 anni ed ha reso noto che uno su otto è un atleta. Pare che per chi sia affetto da questa malattia, la pratica dello sport aumenti il rischio di morte di ben cinque volte. La consulenza suha ...