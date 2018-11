Arte - a Napoli convegno su diagnostica per immagini : Nel corso del convegno, intitolato ' Art from inside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale ', verrà illustrato come il contributo della scienza permetta di raggiungere ...

Emergenza maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni mArtedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Allerta Meteo Napoli - scuole chiuse MArtedì 20 Novembre : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un ‘avviso di Allerta Meteo idrogeologica ed idraulica’ valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani Martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta è di codice arancione e prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con ...

Il lato B di Napoli : In Arte Gibilterra debutta con 'Cornice' e fa subito discutere : Si intitola 'Cornice' il singolo d'esordio di In Arte Gibilterra, neonato progetto beat pop del cantautore romano Gian Marco Massari pubblicato dall'etichetta indipendente Limonata Dischi. Il ...

A Genova il Napoli ha scoperto una nuova pArte di sé : Le parole di Ancelotti Carlo Ancelotti è intervenuto alla consegna della Panchina d’Oro a Coverciano. In merito alle sue parole, i media hanno giustamente sottolineato l’aspetto più importante: «Si sospendono le partite per pioggia, si può fare anche in caso di insulti». Il riferimento fresco alla partita di Genova è casuale o forse no, ma intanto è presente, percettibile. Ed in qualche modo descrive un aspetto nuovo del Napoli: la ...

Napoli : Ancelotti - pArtenza sprint. Sta facendo meglio di Sarri : Mica facile fare paragoni, mica facile però soprattutto fare meglio di Sarri che nei suoi tre anni napoletani ha sempre fatto, di volta in volta, più punti fino a centrare il record di 91 nella ...

Party nei luoghi d'Arte di Napoli : la Procura apre un'inchiesta : Capire chi li gestisce e in base a quali procedure vengono affidati. Capire chi è responsabile, dopo che sono stati assegnati, fosse anche per una notte,, chi paga le conseguenze di una cattiva ...

"Napoli… e son felice" - il teatro pArtenopeo in scena al Virginian : «Per il quarto anno consecutivo - ricorda Perotta, - facciamo tappa ad Arezzo con i nostri spettacoli. Nelle passate edizioni abbiamo trovato la partecipazione e il calore del pubblico del teatro ...

Parcheggio Aeroporto Napoli : le migliori soluzioni per chi è in pArtenza : Migliaia di passeggeri all’anno. Tantissimi voli nazionali ed internazionali in arrivo e in partenza. L’Aeroporto di Capodichino è lo scalo

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i pArtenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Inter o Napoli? No - è il PSG la squadra con più italiani nel mArtedì di Champions : Due formazioni italiane protagoniste , Inter e Napoli, in Europa, ma nel martedì di Champions League il club in cui sono scesi in campo dall'inizio più calciatori azzurri è il Paris Saint-Germain . ...

E’ un mArtedì da leoni! Cuore - grinta - carattere - tecnica e ‘fattore campo’ : così Inter e Napoli preparano lo sgambetto a Barcellona e Psg : E’ un martedì da leoni. Si gioca un turno fondamentale valido per la Champions League, due le italiane in campo: Inter e Napoli. La competizione è arrivata nella fase decisiva, l’obiettivo delle due squadre è quello di staccare il pass per gli ottavi di finale, sarebbe un risultato già molto importante considerando le difficoltà del girone. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un momento entusiasmante, così come ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Psg : i ballottaggi pArtenopei - ultime novità live e quote - IlSussidiario.net : Le PROBABILI FORMAZIONI di Napoli Psg: quote e ultime novità live su moduli e titolari per l'attesissima sfida di Champions League allo stadio San Paolo.