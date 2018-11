Arriva il piano rifiuti

Il morbillo in Italia è ancora un pericolo : Arriva il nuovo Piano del governo per eliminarlo : Il nuovo focolaio di morbillo segnalato a Bari, sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, fa prepotentemente emergere come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per arrivare ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che già esisteva, ma che non era più aggiornato ...

Centri per l’impiego - la bozza del piano proposto a Di Maio : tre tappe per Arrivare a un sistema integrato nel 2020 : Una rivoluzione dei Centri per l’impiego che vada a beneficio soprattutto dei giovani, che preveda il potenziamento di uffici dove oggi c’è carenza e poca qualificazione del personale e dove fondamentale sia la componente tecnologica. Così l’ha immaginata Mimmo Parisi, il docente universitario della Mississippi State University, nonché direttore del National Strategic Planning and Analysis Research Center, che negli Usa da circa 14 anni si ...

Non Arrivano i cartelli del piano anti-smog : a Ivrea il blocco del traffico resta sulla carta : Lo stop ai diesel euro 0,1,2 e 3 a Ivrea? C'è, ma è come se non esistesse. Motivo? Mancano i cartelli della segnaletica verticale. Così i vigili urbani non possono contestare alcunché agli ...

Negli UCI Cinemas Arriva Renzo Piano – L’Architetto della Luce : arriva nelle multisale del Circuito il documentario diretto dal grande Carlos Saura su uno degli architetti più celebri della nostra epoca Il 16 e 17 ottobre nelle multisale del Circuito UCI Cinemas Renzo Piano – L’Architetto della Luce, l’atteso documentario diretto dal maestro del cinema Carlos Saura che ritrae il genio e il processo creativo di uno dei più grandi architetti viventi, Renzo Piano. Il film è distribuito da I Wonder Pictures e ...

Viminale - il piano : a Napoli Arrivano 506 agenti in più : Un piano di riordino delle Questure che va dal Nord al Sud d'Italia e si basa, per il 10 per cento, sugli aspetti sociologici e territoriali, per il 90, sulla sicurezza. Il Viminale ci sta lavorando ...

Juve - piano di crescita globale con vista sul 2024 : Arriva un nuovo manager? : La Juve ha un nuovo piano di crescita con vista 2024. I bianconeri puntano a diventare uno dei primi 4-5 club al mondo

Ferrari - il 60% di auto sarà ibrido Arriva Purosangue. Il piano : Il nuovo amministratore delegato Luis Camilleri debutta a Maranello nel suo primo Capital Market Day, presentando il piano industriale al 2020 del Cavallino rampante Segui su affaritaliani.it