Arrestato presidente Nissan

Terremoto Nissan-Renault : Arrestato il presidente Ghosn : Il presidente della Nissan-Renault-Mistubishi Motor, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto a Tokyo con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo hanno ...

Renault-Nissan - il presidente Ghosn Arrestato. La società : verrà licenziato. Titoli a picco : Il presidente della Nissan-Renault-Mistubishi Motor, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo...

Nissan Renault - Arrestato il Presidente Carlos Ghosn - Sky TG24 - : Il manager 64enne è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Un'indagine interna ha segnalato illeciti su bilanci e compensi. ...

Renault-Nissan - il presidente Carlos Ghosn Arrestato per falso su compensi e bilanci : Il presidente dell’Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l’accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo hanno confermato fonti investigative all’agenzia Kyodo....

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere Arrestato in Giappone : Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone, e sarà licenziato per presunte violazioni finanziarie. Ghosn sarebbe coinvolto nel caso insieme a un altro importante dirigente, Greg Kelly: avrebbero deliberatamente sottostimato i

Nissan Renault - Arrestato il presidente Carlos Ghosn. Il gruppo : "Sarà licenziato" : MILANO - Terremoto al vertice di Nissan-Renault-Mitsubishi Motors . Il presidente dell'alleanza, Carlos Ghosn, è stato arrestato a Tokyo. Secondo indiscrezioni di stampa circolate in mattinata il ...

Nissan - il presidente Carlos Ghosn è stato Arrestato per reati finanziari : Il presidente di Nissan Motor, Carlos Ghosn, è stato arrestato per reati finanziari, non avendo dichiarato alcuni guadagni personali, e violando così la legge sull'evasione fiscale. Lo rileva il quotidiano giapponese Asahi, citando fonti investigative.Ghosn è presidente dell'Alleanza tra Nissan, Renault e Mitsubishi Motors. I procuratori di Tokyo avrebbero interrogato Ghosn e fatto irruzione nel quartier generale di Nissan, ...

Nissan-Renault : il presidente Carlos Ghosn sta per essere Arrestato per falso : Il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, 'sta per essere arrestato con l'accusa di violazione dei regolamenti finanziari'. È quanto si legge sull'agenzia Kyodo che ...

Frodi e illeciti - il presidente di Nissan Carlos Ghosn sarà Arrestato e licenziato : Ondata di vendite sui titoli di Nissan e Renault. Incertezze sul futuro dell’alleanza franco-nipponica...

Darfo Boario Calcio - Arrestato per droga il presidente : Ventidue arresti per droga, è il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Bergamo e Brescia che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di ...

Arrestato Gezim Sallaku presidente del Darfo calcio : Un’organizzazione di trafficanti di droga albanesi e italiani è stata smantellata dai Carabinieri nel Bresciano. Sono 22 le persone finite

Alec Baldwin - imitatore di Trump - Arrestato per rissa. Il presidente : "A lui buona fortuna" : L'attore Alec Baldwin è stato fermato dalla Polizia dopo una lite automobilistica in quel di New York. Baldwin è stato rilasciato, ma dovrà presentarsi in tribunale il 26 novembre per rispondere dell'accusa di aggressione.Stando alle fonti giornalistiche USA, il fattaccio si sarebbe consumato in un parcheggio del West Village a Manhattan, dove un uomo di 49 anni al volante di una station wagon si è accaparrato un ...

Spagna - Arrestato il vicepresidente della RFEF Andreu Subies : Il vicepresidente della federazione è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Soule, un’indagine incentrata su possibili casi di appropriazione indebita. L'articolo Spagna, arrestato il vicepresidente della RFEF Andreu Subies è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Catania - presidente antiestorsione Arrestato per estorsione : Il presidente dell'Associazione siciliana antiestorsione, Salvatore Campo, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale. Campo è finito ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip su richiesta ...