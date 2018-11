Argentina | localizzato il sottomarino scomparso un anno fa | “4 miliardi il costo del

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 novembre 2018) In riferimento alARA San Juan inabissatosi nell’Oceano Atlantico unfa, il Ministro della Difesa argentino Oscar Aguad ha sostenuto che l’incidente è avvenuto per “un guasto tecnico” e non per un errore umano: il ministro ha ribadito alla stampa che l’non dispone della tecnologia necessaria per recuperare l’unità ritrovata tre giorni fa a 907 metri di profondità, e che sarebbero comunque necessari almeno quattrodi dollari per riportarlo in superficie. Tornando alle cause dell’incidente, Aguad ha spiegato che “quando si produce un incendio nel settore delle batterie del, si libera idrogeno che consuma ossigeno. E questo può generare una esplosione“. L'articoloilunfa, “4ildel recupero” sembra essere il ...